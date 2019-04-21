Президентские выборы в Украине: история вторых туров

Журналисты "Сегодня" собрали самые интересные моменты из истории выборов

В новейшей истории Украины выборы президента всего лишь дважды обходились без второго тура, а однажды понадобился даже третий раунд – когда боролись Ющенко и Янукович. Почему политики становились президентами сразу, а иногда – в результате долгих подсчетов и противостояний, историю от Кравчука и Черновола до сегодня собрали журналисты "Сегодня".

В далеком 1991 году украинцы избрали президентом Леонида Кравчука. Бывшего коммуниста, одного из главных идеологов компартии, который вдруг начал выступать за независимую Украину. Он сразу набрал более половины голосов. За его ближайшего соперника, идейного борца за независимость, лидера Народного Руха Вячеслава Черновола – проголосовали только 23%избирателей.

Однако триумф Кравчука продолжался недолго. Украинцы стремительно беднели, теряли работу, а деньги превращались в бумажки. Все были миллионерами – но за кучу карбованцев ничего не могли купить. Под Администрацией Президента начались протесты, а на улицы вышли шахтеры.

В 1994 году Леонида Кравчука вынуждают согласиться на досрочные выборы. Его главным соперником стал тогдашний премьер-министр Леонид Кучма.

"На какие силы вы рассчитываете, на чью поддержку? – На здравый смысл простых людей. А уже 90% населения Украины – за гранью бедности, так вот я на них прежде всего и надеюсь", – заявлял он.

В первом туре Кравчук опередил Кучму. Леонид Макарович уверен в победе. Он – в своей стихии, когда общается с журналистами, избирателями. Он – раскованный и коммуникабельный. А Леониду Даниловичу избирательная кампания дается тяжело. Бывший директор стратегического завода "Южмаш" не привык к публичности, говорит на суржике, с большими паузами. На дебатах – Кравчук вполне уверен, но у Кучмы есть козырь: он кажется ближе к народу.

"Я получил огромное удовольствие от посещения завода – потому что мне все это очень близко и понятно", – говорил он.

В результате он победил во втором туре и стал президентом. За него – восток Украины, за Кравчука – запад.

Победил Кучма и на следующих президентских выборах, в 1999-м году. Во втором туре ему противостоял коммунист Петр Симоненко. Избирательная кампания значительно подорожала, а черно-белые листовки заменила телереклама и билборды на улицах. Работали и политтехнологи, а команда Кучмы привлекла звезд шоу-бизнеса.

Доходило даже до того, что политтехнологи изобразили Кучму панком, чтобы за него отдала голоса молодежь. В то же время избирателей пугали – отдадите голоса за Симоненко – он вернет сталинизм. Во втором туре украинцы голосовали скорее "против", чем "за" и Кучма победил с большим отрывом.

На следующих выборах, в 2004 году, Кучма сделал ставку на тогдашнего премьер-министра, выходца с Донбасса, Виктора Януковича. За него – восток страны.

От оппозиции на выборы идет Виктор Ющенко, бывший главы Нацбанка. Он имеет высокие рейтинги во всех областях, кроме восточных и южных. У него – репутация успешного реформатора, элегантные манеры. Кажется, что Янукович – полная его противоположность, со своими двумя судимостями и довольно специфической манерой общения.

"Добрых людей намного больше, чем этих козлов, которые нам постоянно мешают жить", – заявлял премьер Янукович.

Позже Ющенко был отравлен, и он вышел к людям с искаженным лицом, но не потерял поддержки и был уверен в победе. Однако второй тур проходит с массовыми фальсификациями. ЦИК объявляет победителем Януковича, а украинцы выходят на Майдан.

Под давлением протестов миллионов людей Верховный суд назначает третий тур выборов и президентом становится Виктор Ющенко.

До следующих выборов, в 2010 году, Ющенко практически полностью растерял поддержку людей. Главными кандидатами на президентское кресло становятся Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. Тимошенко тогда – премьер-министр. Из-за всемирного экономического кризиса и кризиса в Украине она стремительно теряет рейтинг и в результате проигрывает второй тур.

Победу одержал Янукович, но, через три года правления, собирается второй Майдан, и тогдашний глава государства бежит из страны. Внеочередные выборы обходятся без второго тура – Петр Порошенко весной 2014 года сразу же набирает более половины голосов.

Напомним, ранее были опубликованы данные национальных экзит-полов. Согласно данным, 73,2% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, а 25,3% – за Петра Порошенко.

Владимир Зеленский уже прокомментировал результаты национальных экзит-полов. Он поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув: "Все возможно".

В свою очередь, действующий президент Петр Порошенко признал свое поражение и пообещал бороться за сохранение тех успехов, которых успела добиться страна.

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