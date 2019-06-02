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Президентство Зеленского станет проблемой для Москвы: западный эксперт назвал причины

2 июня, 05:30

В то же время мощная победа Зеленского на выборах может сыграть на руку России, считает Марек Менкишак

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Новая власть в Украине – это и хорошая, и плохая новость для Москвы. С одной стороны избрание Владимира Зеленского президентом может стать кошмаром для Путина, а с другой – президент Украины оказался в трудной ситуации в вопросе завершения война на Донбассе.

Об этом рассказал во время дискуссии в Фонде Карнеги в Вашингтоне руководитель российского департамента в Центре восточных исследований в Варшаве Марек Менкишак, передает "Голос Америки".

"Думаю, для россиян Зеленский составляет как некую возможность, так и вызов. Они были готовы к его победе, но не ожидали, что она будет настолько бесспорной. Это плохой сигнал для Москвы, потому что он получил большую поддержку избирателей", – говорит эксперт.

В то же время он пояснил, как может аукнуться против Зеленского его победа на выборах с огромной поддержкой украинцев, учитывая высокие ожидания общества, в первую очередь, в вопросе Донбасса.

"С другой стороны, такая поддержка оказывает огромное давление на него в вопросе ожиданий, которые, вероятно, преувеличены, потому что их очень трудно выполнить. Одним из приоритетов для Зеленского был мир с Россией. Украине нужно будет пожертвовать чем-то ради такого ожидаемого мира. И это создает для россиян возможности проталкивать собственную повестку дня", – объяснил Менкишак.

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В то же время польский эксперт уверен, что Кремль очень боится успеха Украины, ведь это создает мощный пример для российского общества, которое не против смены власти в своей стране.

"Он имеет огромную возможность объединить страну и заставить людей с юго-востока Украины быть привлеченными и признанными как настоящие патриоты Украины, и это идет вразрез с российскими интересами, ведь они заинтересованы в том, чтобы ослабить и разделить Украину. Поэтому бороться с коррупцией и реформировать страну для Зеленского, что, по крайней мере, он обещает делать, будет самой большой угрозой для России, потому что это разрушает российскую пропаганду о том, что Украина – это государство, которое не состоялась, утонувшее в коррупции, и где воюют так называемые "повстанцы", – резюмировал он.

А тем временем в Украине новая власть активно рассматривает вопрос переговоров по Донбассу – как с Москвой, так и между участниками "нормандского формата". Президент Украины провел 30 мая встречу с главами МИД Германии и Франции Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, на которой обсуждали и вопрос нового раунда переговоров. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, когда может состояться встреча лидеров государств в "нормандском формате".


Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключает телефонного разговора Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. "У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко – Ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните".

В свою очередь старший научный сотрудник Института Катона (США) и экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов недавно дал совет Зеленскому по "нормандскому формату". Он также наслышан, что президент Украины хочет привлечь к переговорам дополнительных участников, но не разделяет его оптимизма, что за стол переговоров сядут США и Британия.

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Тег Россия, эксперт, Зеленский

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