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Президенты Грузии и Казахстана поздравили Зеленского с победой на выборах

Сегодня, 13:55

Страны постсоветского пространства готовы к сотрудничеству с будущим главой украинского государства

Саломе Зурабишвили. Фото: facebook.com/zourabichvilisalome
Саломе Зурабишвили. Фото: facebook.com/zourabichvilisalome.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины", – написал в Twitter казахстанский президент.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: AFP

В свою очередь Зурабишвили с нетерпением ждет работу с Зеленским над укреплением отношений между странами.

"Поздравляю Владимира Зеленского с его избранием в качестве нового президента Украины, а также народ Украины за проведение свободных и честных выборов. Я с нетерпением жду работы с новым президентом и углубления наших двусторонних отношений", – написала она в соцсети.

Отметим, что в Грузии сегодня уже поздравляли Зеленского с победой на выборах. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что его страна поддерживает Украину в ее мирном и демократическом решении.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 13:30 22 апреля, Зеленский набирает 73,18% (13 349 323 голосов избирателей), у Порошенко – 24,50% (4 469 200). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.


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Тег выборы, Грузия, Казахстан, Зеленский, Зурабишвили, Токаев

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