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При аннексии Крыма Россия прикрывалась "живим щитом": Порошенко показал видео

Сегодня, 15:04

Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц для аннексии полуострова

Захват воинской части в Крыму (2014 год)
Захват воинской части в Крыму (2014 год). Фото: Сегодня
При аннексии Крыма Россия прикрывалась "живим щитом": Порошенко показал видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/538/60c/5c753860ceecc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/538/60c/5c753860ceecc.jpg Политика Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц для аннексии полуострова

Аннексию Россией Крыма президент Петр Порошенко назвал не только актом агрессии, но и самым тяжким международным преступлением. Об этом он написал в Facebook по случаю пятой годовщины оккупации украинского полуострова.

"Оккупация украинского Крыма Россией – это не только циничный акт агрессии Кремля, но и самое тяжелое преступление, международное преступление. Ведь использование гражданского населения в качестве "живых щитов" международное право четко определяет как военное преступление", – написал он.

Порошенко напомнил, как пять лет назад "зеленые человечки", за масками которых скрывались регулярные российские войска, ворвались в украинский Крым и оккупировали полуостров именно под прикрытием "живых щитов" из гражданских лиц.

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"Сегодня территорию цветущего Крыма оккупационный режим превратил в тюрьму, где преследуют, пытают, убивают. Прокуратура АР Крым, Региональный центр прав человека и Украинский Хельсинский союз по правам человека подготовили и направили сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге об использовании силами Российской Федерации гражданского населения как "живых щитов" во время захвата военных и административных объектов в Крыму пять лет назад", – заявил президент.

Недавно в Министерстве иностранных дел Украины напомнили о последствиях российской агрессии. Киев отмечает, что, несмотря на непризнание миром незаконного "референдума" в Крыму, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступном кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, Крым, Порошенко, аннексия

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