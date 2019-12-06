"При любых сценариях": Аваков рассказал о задачах Нацгвардии на Донбассе

Глава МВД напомнил о приоритетах нацгвардейцев на пути к миру

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

Национальная гвардия Украины в 2020 году продолжит сотрудничество с полицией в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) и будет выполнять задачи при любом сценарии развития ситуации. Об этом во время расширенного заседания Военного совета Нацгвардии заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее наградил правоохранителей, спасателей и нацгвардейцев.

По словам Авакова, основными задачами нацгвардейцев будет патрулирование, охрана стратегических объектов, обеспечение уверенности и стабильности для мирного населения.

"Национальная гвардия как военное формирование с правоохранительными функциями постоянно несет совместную службу и эффективно взаимодействует с Национальной полицией Украины. В том числе и в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Нацгвардия готова и будет там это делать и в дальнейшем при любых сценариях развития ситуации", – говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

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При этом, по словам Авакова, приоритеты развития Национальной гвардии на 2020 год – это мотивированные и подготовленные солдаты и офицеры, совершенствование боевых возможностей подразделений, а также постоянное улучшение их материально-технического оснащения.

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Также отмечается, что за добросовестное отношение к выполнению служебного обвязку, личное мужество, самоотверженность и отвагу в сложных условиях угрозы жизни и здоровью, обнаруженные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности В страны Арсен Аваков отметил гвардейцев ведомственными наградами МВД "Огнестрельное оружие", нагрудными знаками "За безопасность народа", "За отвагу в службе", "За отличие в службе".

Напомним, ранее сообщалось, что госбюджет на 2020 год предусматривает увеличение зарплат силовиков. В документе указано, что нацгвардейцев, полицейских, пограничников и спасателей и силовиков ждет повышение в среднем на 10%. Всего на безопасность и оборону выделяют 245,8 млрд грн.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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