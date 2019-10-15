В Минветеранов анонсировали организацию Совета семей погибших

В министерстве до 15 ноября закончат работу над новым законом при активном участии семей погибших защитников

Фото "Радио Свобода"

При Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планируют создать Совет семей погибших. Об этом на своей странице в Facebook сообщила профильный министр Оксана Коляда.

"Можно долго рассказывать руководству государства о том, что социальная защита семей погибших – это одна из важнейших обязанностей страны. Особенно, той, где идет война. А можно собрать всех вместе и, глядя в глаза, об этом поговорить. Поговорили. Договорились: создаем Совет семей погибших при Минветеранов", – написала Коляда.

Также, по ее словам, в министерстве до 15 ноября закончат работу над новым законом при активном участии семей погибших защитников.

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"Разбираемся с вопросами выплат, ждем от семей информации обо всех противозаконных случаях, в частности, по фактам расследования гибели наших защитников, активизируем работу над программой национально-патриотического воспитания молодежи, съемок патриотических фильмов и информационной политики в целом", – написала Коляда.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что льготы для ветеранов Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Донбассе не отменят.

Как сообщали новости "Сегодня", мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в Киеве сохранятся льготы для участников боевых действий. Он отметил, что столица и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто воевал на востоке страны.

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