Причем здесь катастрофа МАУ в Иране к MH17?: Захарова разразилась истерикой

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Нидерланды не только обвинили Иран в авиакатастрофе МАУ, но и в связи с этой катастрофой требуют от России признания вины за сбивание самолета MH17 над Донбассом. Спикер МИД РФ Мария Захарова призывает не связывать эти две катастрофы. Об этом она заявила на брифинге.

Представитель российского ведомства назвала "неуместным" сравнение главой МИД Нидерландов Стефом Блоком атак на МН17 и украинский "Боинг" в Иране, считая, что нидерландская сторона проводит надуманные параллели между этими двумя событиями.

"Главный дипломат Нидерландов, с нашей точки зрения, просто неуместно воспользовался трагедией в Иране, имеющей свои причины, свои особенности, для очередных нападок на Россию, для рекламы уже порядком надоевших субъективных подходов Гааги к катастрофе рейса MH17 … Безапелляционные требования Блока к России, как он сказал, признать вину за катастрофу малайзийского самолета в небе над Украиной только из-за того, что в Иране был сбит украинский самолет, являются неуместными, неприемлемыми, лишенными какой-либо здоровой логики", – сказала Захарова.

Реклама

Читайте также: Трагедия в Иране и гибель MH17: эксперт объяснил, может ли Россия воспользоваться ситуацией

По ее словам, глава МИД Нидерландов потребовал от России ответов на ряд вопросов Совместной следственной группы.

"Тех, которые там сочтут правильными. Нисколько не смущаясь отсутствия доказанных фактов, господин Блок запускает теперь в оборот некие личные ощущения относительно того, что министр иностранных дел Росси, когда речь заходит об MH17, якобы "чувствует себя не в своей тарелке", и что "русским лучше бы признать свою вину, согласиться возместить ущерб родственникам погибших, сняв тем самым возникшую напряженность. Причем здесь ситуация в Иране в начале 2020 года? Причем здесь то, что случилось в Иране с украинским самолетом, и то, что случилось несколько лет назад с малайзийским "Боингом". Какая связь? Ее нет! Вообще никакой связи", – сказала она.

Как известно, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой. Позже стало известно, что самолет был сбит двумя ракетами "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама