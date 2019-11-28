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"Придется убраться из Украины": США готовы помочь Зеленскому избавиться от России

28 ноября, 11:18

Америка хочет, чтобы Украина победила в противостоянии российской агрессии, отметил Джон Гараменди

/ Фото: president.gov.ua

Американский конгрессмен-демократ и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джон Гараменди уже говорил, какую военную помощь получит Украина в ближайшие годы. Теперь обещает помощь Америки президенту Владимиру Зеленскому принести мир в Украину и чтобы Россия прекратила агрессию.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

На вопрос журналиста, готовы ли США реагировать в случае усиления российской агрессии против Украины, он сказал: "Мы, конечно, готовы".

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"Соединенные Штаты были и должны продолжать быть преданными поддержке Украины в ее продолжающейся войне с Россией. Мы хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим, чтобы Россия покинула территорию Украины. Мы хотим, чтобы Крым снова стал частью Украины. Это займет определенное время. А это значит, что американская поддержка должна быть длительной", – сказал конгрессмен.

Гараменди напомнил, что американское правительство с 2014 года, со времени аннексии Россией Крыма, имеет программу в Восточной Европе под названием Европейская инициатива сдерживания с бюджетом до 5 миллиардов долларов в год. По его словам, США вместе с союзниками посылают Москве сигнал – "не делайте беспорядка, не переходите дорогу НАТО".

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"Вам придется убраться с территории Украины. Мы там, мы хотим, чтобы Украина была безопасной страной, которой не угрожают и которая не находится в состоянии войны. Я знаю, что президент Зеленский стремится воплощать план, который бы обеспечил будущее Украины, в котором Россия не будет угрозой, стремится закончить войну таким образом, чтобы удовлетворить интересы Украины. И мы хотим поддержать его в этих усилиях", – подчеркнул член военного комитета США.

Как сообщали новости "Сегодня", в Госдепе США сделали заявление по встрече Нормандской четверки. В преддверии важных переговоров по Донбассу, которые состоятся 9 декабря между лидерами Франции, Украины, России и Германии, Америка поддержит стремления президента Украины принести мир на Донбасс.

Напомним, согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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Россия США Владимир Зеленский конгрессмен

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