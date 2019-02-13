Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости политики

Приднестровье хочет открыть "посольство" в Украине: Киев дал ответ

Сегодня, 13:32

Непризнанная республика уже открыла диппредставительство в России, а теперь смотрит в сторону Украины

Фото: publika.md
Фото: publika.md.
Приднестровье хочет открыть "посольство" в Украине: Киев дал ответ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/400/2b7/5c64002b71557.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/400/2b7/5c64002b71557.jpg Политика Непризнанная республика уже открыла диппредставительство в России, а теперь смотрит в сторону Украины

Киев поддерживает Молдову в вопросах Приднестровья и уж точно не позволит непризнанной "республике" самостоятельно разместить в Украине свое "посольство".

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает Укринформ.

Накануне представитель Приднестровья на переговорах по приднестровскому урегулированию заявил, что после открытия приднестровского посольства в Москве, следующее дипредставительство должно появиться и в соседней Украине.

В то же время в украинском МИДе напомнили, что Молдова и так посредством своего посольства в Украине представляет Приднестровье, как части своей страны.

"В Украине уже есть одно дипломатическое представительство – это посольство Республики Молдова. Приднестровье является частью Молдовы, и Украина как страна-гарант будет продолжать прилагать усилия, чтобы содействовать решению приднестровского вопроса", – сказала Зеленко.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявлял, что Украина поможет Молдове вернуть Приднестровье. Он четко дал понять, что считает непризнанную республику Приднестровье частью молдавского государства.

В свою очередь президент Молдовы Игорь Додон сделал заявление о роли Украины в решении вопроса Приднестровья. Он считает, что Киев может помочь найти компромисс. "Киев – важный партнер в формате 5+2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть".

Кроме того, Додон говорил, что Приднестровье может войти в Украину или Молдову, Россия – не вариант. Кроме того он считает, что Приднестровье и Молдова должны иметь общую государственность, но каждый свою власть.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Приднестровье, посольство, мид, Молдова, Зеленко

Вы сейчас просматриваете новость " Приднестровье хочет открыть "посольство" в Украине: Киев дал ответ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кишинев вызвал "на ковер" посла РФ из-за "представительства" Приднестровья в Москве

24 января, 17:00

Молдова призвала власти Российской Федерации обеспечить полное соблюдение внутренних и международных правовых норм

Лидер Приднестровья: Российские "миротворцы" не нападут на Украину

21 января, 13:25

Вадим Красносельский дал слово, что российские войска в непризнанной республике не станут нападать на Украину

Премьер Молдовы назвал вывод российских войск обязательным условием приднестровского урегулирования

1 ноября 2018, 20:42

Он отметил, что в урегулировании приднестровского конфликта решение не может быть предъявлено или навязано извне

"Власти" Приднестровья просят Россию признать независимость "республики"

19 октября 2018, 14:22

В Приднестровье отвергли предложение президента Молдовы Игоря Додона провести референдум о реинтеграции региона

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Луценко назвал фамилии ответственных за расстрелы на Майдане

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Идеальный вес женщины (таблица)

Монро показала архивное фото, когда была Александром

Вакарчук: моя цель - третья революция