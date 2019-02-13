Приднестровье хочет открыть "посольство" в Украине: Киев дал ответ

Непризнанная республика уже открыла диппредставительство в России, а теперь смотрит в сторону Украины

Фото: publika.md.

Приднестровье хочет открыть "посольство" в Украине: Киев дал ответ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/400/2b7/5c64002b71557.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/400/2b7/5c64002b71557.jpg 2019-02-13T13:32:00+02:00 Политика Непризнанная республика уже открыла диппредставительство в России, а теперь смотрит в сторону Украины

Киев поддерживает Молдову в вопросах Приднестровья и уж точно не позволит непризнанной "республике" самостоятельно разместить в Украине свое "посольство".

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает Укринформ.

Накануне представитель Приднестровья на переговорах по приднестровскому урегулированию заявил, что после открытия приднестровского посольства в Москве, следующее дипредставительство должно появиться и в соседней Украине.

В то же время в украинском МИДе напомнили, что Молдова и так посредством своего посольства в Украине представляет Приднестровье, как части своей страны.

"В Украине уже есть одно дипломатическое представительство – это посольство Республики Молдова. Приднестровье является частью Молдовы, и Украина как страна-гарант будет продолжать прилагать усилия, чтобы содействовать решению приднестровского вопроса", – сказала Зеленко.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявлял, что Украина поможет Молдове вернуть Приднестровье. Он четко дал понять, что считает непризнанную республику Приднестровье частью молдавского государства.

В свою очередь президент Молдовы Игорь Додон сделал заявление о роли Украины в решении вопроса Приднестровья. Он считает, что Киев может помочь найти компромисс. "Киев – важный партнер в формате 5+2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть".

Кроме того, Додон говорил, что Приднестровье может войти в Украину или Молдову, Россия – не вариант. Кроме того он считает, что Приднестровье и Молдова должны иметь общую государственность, но каждый свою власть.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Приднестровье хочет открыть "посольство" в Украине: Киев дал ответ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.