Приднестровье хочет открыть "посольство" в Украине: Киев дал ответ
Непризнанная республика уже открыла диппредставительство в России, а теперь смотрит в сторону Украины
Киев поддерживает Молдову в вопросах Приднестровья и уж точно не позволит непризнанной "республике" самостоятельно разместить в Украине свое "посольство".
Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает Укринформ.
Накануне представитель Приднестровья на переговорах по приднестровскому урегулированию заявил, что после открытия приднестровского посольства в Москве, следующее дипредставительство должно появиться и в соседней Украине.
В то же время в украинском МИДе напомнили, что Молдова и так посредством своего посольства в Украине представляет Приднестровье, как части своей страны.
"В Украине уже есть одно дипломатическое представительство – это посольство Республики Молдова. Приднестровье является частью Молдовы, и Украина как страна-гарант будет продолжать прилагать усилия, чтобы содействовать решению приднестровского вопроса", – сказала Зеленко.
Ранее министр обороны Степан Полторак заявлял, что Украина поможет Молдове вернуть Приднестровье. Он четко дал понять, что считает непризнанную республику Приднестровье частью молдавского государства.
В свою очередь президент Молдовы Игорь Додон сделал заявление о роли Украины в решении вопроса Приднестровья. Он считает, что Киев может помочь найти компромисс. "Киев – важный партнер в формате 5+2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть".
Кроме того, Додон говорил, что Приднестровье может войти в Украину или Молдову, Россия – не вариант. Кроме того он считает, что Приднестровье и Молдова должны иметь общую государственность, но каждый свою власть.
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