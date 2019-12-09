Придворный шут разбушевался: угрозы Жириновского Украине рассмешили соцсети

Владимир Жириновский / Фото: сайт Госдумы РФ

Скандально известный российский политик Владимир Жириновский, который в прошлом открыто выражал надежды на то, что российские войска оккупируют Киев уже в этом году, сделал новый выпад в адрес Украины.

На своей странице в Twitter депутат Государственной Думы РФ и лидер российских либерал-демократов пригрозил Украине "окончательным разделом по формуле Молотова-Риббентропа"

Одних пользователей интернета такие призывы председателя одной из политических партий РФ на фоне его предыдущих высказываний про Украину откровенно рассмешили.

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Другие же напомнили об уголовной ответственности за призывы к нарушению суверенитета и территориальной целостности других государств.

Стоит отметить, что в самой Украине на Жириновского составили сообщение о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также вызвали в суд – его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.3 ст.258-5 (Финансирование терроризма) УК. По этой же статье проходят еще два депутата Госдумы РФ Алексей Диденко и Михаил Дегтярев.

Напомним, что в понедельник, 9 декабря, в Париже должна состояться встреча лидеров стран "Нормандской четверки", на которой лидерам Украины, Германии, Франции и России предстоит принять взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

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