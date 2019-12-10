"Приедьте, Бриони не запачкаете": Зеленский "потроллил" россиян

Глава государства рассказал, что в отличие от россиян, он регулярно общается с жителями Донбасса

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский тонко "потроллил" россиян, пригласив на Донбасс посмотреть, как там живут люди после приход "русского мира". Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

Глава украинского государства, отвечая на вопрос российской журналистки о мире на Донбассе, отметил, что он сам лично приезжал в Станицу Луганскую и общался с местными жителями и то же самое он посоветовал россиянам

"Вы приедьте, я вам лично покажу. Но только чтоб реально, а не как ваши, есть там товарищ Соловьев (российский пропагандист – ред.)… А я всегда говорю – приедьте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли, или что там, Бриони (элитная марка одежды – ред.), не запачкаете. Мне кажется это важно все это ощущать и понимать", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что сейчас будет идти работа по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через четыре месяца снова собраться в "нормандском формате".

Зеленский также рассказывал, что не договорился с Путиным о выводе войск с Донбасса. Глава украинского государства выступал за деоккупацию Донбасса, но российский лидер не согласился.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России собрались за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Главный вопрос переговоров – мир на Донбассе. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хотела протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хотела получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня и провести окончательный обмен пленными "всех на всех". Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама