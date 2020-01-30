Приезд Помпео в Киев: политолог назвал три задачи госсекретаря США

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От встречи госсекретаря США Майка Помпео с президентом Владимиром Зеленским не стоит ждать сенсационных заявлений, скорее это будет "сверка часов" в американо-украинских отношениях и обсуждение "нормандских переговоров". Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Он полагает, что для Украины в любом случае важен сам факт приезда одного из руководителей США в нашу страну. В первую очередь для нас этот визит – фактическое подтверждение партнерских отношений между странами.

"Скорей всего, Помпео сделает заявление о поддержке Украины, ее территориальной целостности, дальнейшем развитии взаимоотношений. И это уже хорошо. Другое дело, что не стоит ждать каких-то сенсаций от визита. И раньше визиты такого уровня происходили, скорей, с целью мониторинга отношений, сверки часов, возможно, озвучивания каких-то перспективных планов. Скорей всего, так будет и на этот раз. Не думаю, что Помпео приедет с какими-то конкретными предложениями по каким-то конкретным темам. Но для себя постарается получить более подробное понимание ситуации от Владимира Зеленского и по "нормандскому процессу", и по дальнейшим шагам Украины в переговорном процессе. Кроме того, традиционно американцев будет волновать ход реформ в Украине – здесь они по-прежнему держат руку на пульсе, мониторят ситуацию и оперативно реагируют. И третье направление переговоров – собственно украино-американские отношения", – отмечает политолог.

Подробней о визите американского дипломата в Украину читайте в материале Помпео в Киеве: что везет Зеленскому госсекретарь США.

Недавно в комментарии сайту "Сегодня" член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест рассказывала, что визит Помпео в Украину может стать подготовкой встречи Зеленского и Трампа. По ее мнению, для американцев этот визит в первую очередь политический – чтобы продемонстрировать отсутствие сложностей в отношениях с Украиной.

Напомним, 10 января Зеленский и Помпео провели переговоры по телефону. О подробностях разговора смотрите в сюжете:

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