Приглашал ли Путин Зеленского на парад в Москву: в ОПУ дали ответ

Ранее в Кремле заявляли, что президенту Украины будет направлено приглашение в Москву на празднование Дня победы 9 мая. В то же время в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский не получал такого предложения от России.

Об этом говорится в ответе ОПУ на запрос "Украинской правды".

Журналисты поинтересовались, получал ли президент официальное приглашение от россиян посетить парад в Москве.

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"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение. – Ред.) отсутствует", – заявили в ОПУ.

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Отметим, что 9 мая в этом году в Москве планируются торжества по случаю 75-летия окончания Великой отечественной войны. Россияне активно в последнее время стали подогревать интерес к этому событию переписыванием истории Второй мировой войны. Как сообщали новости "Сегодня", в январе во время мероприятий в Польше, посвященных памяти жертв Холокоста, Зеленский своим высказыванием сильно разозлил россиян. Он сказал: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов (имея в виду СССР и нацистскую Германию). Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". В Москве это заявление назвали оскорбительным, а некоторые политики говорили, что украинский лидер поставил крест на перспективах улучшения отношений между Россией и Украиной.

Позже в Кремле отметили, что в связи с таким высказыванием еще раз рассмотрят вопрос, приглашать ли президента Украины в Москву на 9 мая.

Напомним, что торжества в России вызвали противоречивое отношение в Европе. Так, еще летом 2019-го президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин пригласил его в Москву на празднования, и он дал согласие. В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили может не поехать в Москву из-за Зеленского. Она отметила, что обсудит этот вопрос с украинским лидером. А в Эстонии депутаты обратились к президенту Керсти Кальюлайд с призывом не ехать в Москву на парад.

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