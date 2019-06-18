Пригласил инвесторов и пообещал борьбу с коррупцией с помощью IT: заявления Зеленского во Франции

После Брюсселя президент Украины отправился с официальным визитом в Париж

Зеленский на встрече с Макроном. Фото: AFP.

В понедельник, 17 июня, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправился в Париж, откуда его путь лежит в Германию.

"Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня – Федеративную Республику Германия. Программой визитов предусмотрены встречи с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также представителями бизнеса", – сообщили в Администрации президента.

Напомним, что с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер уже успел увидеться еще во время избирательной кампании в Украине. На тот момент еще кандидат в президенты Украины приехал в Париж вместе со своей делегацией. Все подробности визита Зеленского во Францию читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Ударим по коррупции инновациями

Позднее стали известны детали официального визита. Так, согласно программе визита, в первую очередь на французской земле глава украинского государства посетил самый большой в мире кампус стартапов "Станция Ф" (Station F). На территории в 34 тысячи квадратных метров объединены 26 международных программ сопровождения и помощи, офисные помещения на более чем три тысячи рабочих мест, 60 конференц-залов, производственная лаборатория, кафе и рестораны. Здесь и была организована встреча Зеленского с украинскими стартаперами.

Фото: twitter.com/APUkraine

"Это магнит для талантливой молодежи, которая создает наше общее будущее. Украинцы успешные здесь, мы поможем им быть успешными и дома. Цифровые решения – приоритет нашего развития. В прошлом году доля ИТ-индустрии в украинской экономике составляла 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%", – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский на встрече с украинскими стартаперами заявил, что одна из его главных задач – борьба с коррупцией с помощью инновацийи украинских IT-гениев. Он напомнил, что более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине. У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", – сказал Зеленский во время посещения самого большого в Европе кампуса стартапов Station F.

Также глава государства пояснил важность инноваций в сегодняшней Украине, отметив, что тема инноваций ему близка.

"Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой", – подчеркнул президент.

Впрочем, журналистов, которые освещали встречу, интересовали не только вопросы инноваций. Отвечая на вопросы о законности решения распустить Верховную Раду, Зеленский спрогнозировал решение Конституционного суда по роспуску Рады.

"Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже и не думаю, что будет другое решение", – сказал Зеленский.

Он четко дал понять, что не намерен никоим образом влиять на суд, и отметил, что решение по делу о роспуске Рады затягивается.

Напомним, 11 июня Конституционный суд начал рассмотрение дела о конституционности указа президента Украины по роспуску парламента. Глава государства ссылается на то, что якобы коалиция уже давно перестала существовать до официального ее роспуска (17 мая). Как сообщали новости "Сегодня", один из инициаторов конституционного представления нардеп от "Народного фронта" Игорь Алексеев во время выступления в суде заявил, что Зеленский не имел права распускать парламент до 17 июня.

О чем говорили Зеленский и Макрон

Затем, как и было запланировано программой визита, Зеленский встретился с президентом Франции Макроном. Президента Украины и его супругу встретила президентская чета Франции с почетным караулом, после чего главы государств отправились на переговоры в Елисейский дворец.

Франция готова поддержать Украину на пути реформ, а также в восстановлении мира на Донбассе и ведении переговоров с Россией. Об этом Макрон заявил после встречи с Владимиром Зеленским в ходе совместного брифинга.

"Президент Зеленский сказал, что приоритет его мандата – возобновить мир и заставить оружие замолчать, пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые уже начались, и мы хотим вернуться к минскому формату, чтобы страна вернулась к миру", – заверил он.

Макрон добавил, обращаясь к Зеленскому: "Я заверяю, что я готов поддержать вас, господин президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией".

"Уже второй раз мы встречаемся. Хотя в качестве президента вы впервые в Париже. И я хотел бы еще раз поздравить вас с победой на апрельских выборах. Это знак доверия украинского народа. Очень большая честь, что наша страна стала первой страной двустороннего визита. Мы очень чувствительны к такому акту дружбы и хотим продолжать эту дружбу", – заверил французский президент.

Также он добавил, что ему "хотелось бы, чтобы это была новая страница дружбы, когда украинская экономика обновляется, мы хотим поддерживать Украину в рамках ее реформ и трансформаций".

В свою очередь, Зеленский заявил, что Украина не готова к переговорам с боевиками оккупированных районов Донбасса.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, мы готовы в минском формате продолжать отношения", – заявил он.

Также Зеленский отметил, что Украина готова прекратить огонь на Донбассе.

Кроме того, президенты обсудили освобождение пленных украинских моряков. Французский лидер заверил, что намерен сделать все возможное для возвращения моряков в Украину. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Францию за позицию в отношении действий России в Черном и Азовском морях и подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с НАТО, чтобы поддерживать и гарантировать безопасность морских границ.

"Все они должны быть как можно скорее освобождены. А Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть пленных моряков. И я в это верю", – заявил украинский лидер.

Наконец, Зеленский анонсировал, что в ближайшее время начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки".

"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", – сказал Зеленский после встречи с президентом Франции.

По словам украинского лидера, предпосылками для возвращения к диалогу в "нормандском формате" должны стать освобождение украинских пленных и возвращение украинских моряков, а также прекращение огня и разведение войск.

"Мы должны осуществлять и гуманитарную миссию, построить мост в Станице Луганской. Такие шаги, я думаю, очень не сложные, мы можем их сделать в ближайшее время, и тогда мы возвращаемся к "нормандскому формату" и к решению этого серьезного конфликта", – указал Зеленский.

Напоследок президент Украины встретился в Париже с лидерами французского бизнеса. На встрече обсуждалось приглашение автогигантов из Франции в Украину и другие проекты.

"Я сделаю все возможное, чтобы вы нашли место на украинском рынке", – заверил глава государства.

В частности, на встрече шла речь о приглашении на украинский рынок крупных французских автомобильных компаний, о масштабном проекте электростанции в Чернобыльской зоне, а также о расширении сетей гипермаркетов, логистических и транспортных проектах.

Президент заверил, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса.

В то же время, он призвал французских предпринимателей поставлять качественные товары и вести честную конкуренцию и локализацию, чтобы в Украине были созданы рабочие места.

По словам политолога Владимира Фесенко, поездки Зеленского в Париж и Берлин связаны с возобновлением работы "нормандского формата".

"Зеленского будут вводить в курс дела, в хорошем смысле накачивать информацией. Не исключаю, что в рамках этих визитов и украинская сторона предложит некоторые новые идеи. Похоже, что их поиск идет. Но думаю, что руководители Германии и Франции подвергнут критическому анализу эти предложения. Сама встреча "четверки" на высшем уровне будет готовиться, но я думаю, что она произойдет уже после парламентских выборов", — говорит эксперт.

Напомним, что продолжается визит Владимир Зеленского в Германии, где украинский президент озвучил позицию по вступлению Украины в ЕС и НАТО.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пригласил инвесторов и пообещал борьбу с коррупцией с помощью IT: заявления Зеленского во Франции". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"