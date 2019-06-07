Приговор "шпиону СБУ" в Крыму: появилась реакция США

Американские дипломаты призвали Кремль немедленно освободить всех украинских политзаключенных

Фото: Flickr

Жесткий приговор украинцу Константину Давыденко, которого вчера "Верховный суд Крыма" признал виновным в шпионаже в пользу Украине, обеспокоил США.

Об этом сообщили в посольстве Соединенных Штатов в Украине, также напомнив о продлении ареста тяжелобольного политзаключенного крымского татарина Эдема Бекирова.

"Мы глубоко обеспокоены вчерашними судебными решениями в Крыму о продлении ареста Эдема Бекирова и осуждении Константина Давыденко к 10 с половиной годам заключения. Россия должна немедленно освободить всех украинских политзаключенных", – гласит коммюнике, которые было обнародовано на странице американской дипмиссии в Twitter.

Напомним, что Давыденко был задержан в аннексированном Россией Севастополе 11 февраля прошлого года. Согласно сфабрикованному против него делу, мужчина собирал "сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения" на оккупированном полуострове, чтобы потом их якобы передать СБУ.

Мы также писали об ухудшении состояния крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который был арестован по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По словам его адвоката, крымский татарин страдает от удушья и кашля с кровяными выделениями.

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