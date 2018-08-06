Приговор Сущенко обжалован в Верховном суде РФ – Фейгин

Дело украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного на 12 лет колонии строгого режима в РФ, поступило в Верховный суд России. Об этом на своей странице в Twitter сообщил его защитник, адвокат Марк Фейгин.

"Дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ. В соответствии с УПК его должны рассмотреть в течение 45 дней. По-видимому, уже в сентябре пройдет апелляция по моей жалобе на приговор Мосгорсуда, признавшего Сущенко виновным и назначившим наказание 12 лет лишения свободы по ст.276 УК", – написал Фейгин в понедельник, 6 августа.

Напомним, ранее украинского омбудсмена Денисову не пустили к украинскому политзаключенному, журналисту роману Сущенко, не объяснив толком причину такого решения, несмотря на все законные основания.

7 июня Рада обратилась ко всем государствам мира, международным организациям и институтам с призывом ввести новые санкции против РФ в связи с продолжением ею нарушений прав человека и политических преследований, в частности противоправным приговором московского суда по делу незаконно удерживаемого в России журналиста Сущенко.

ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже. 27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Как известно, в последнее время Украина особо активно взялась за освобождение украинцев из российского плена. Так, летом президенты РФ и Украины уже дважды созванивались по данному вопросу. Не так давно Петр Порошенко переговорил с Владимиром Путиным и обсудили проблемы с посещением украинским омбудсменом политзаключенных на территории РФ.