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"Приговор за лайк в Facebook": Порошенко "потроллил" Россию

Сегодня, 14:16

Украина и балтийские страны самые свободные из бывших республик СССР, отметил глава государства

Фото: AFP
"Приговор за лайк в Facebook": Порошенко "потроллил" Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3dc/6fd/5c73dc6fdb3b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3dc/6fd/5c73dc6fdb3b1.jpg Политика Украина и балтийские страны самые свободные из бывших республик СССР, отметил глава государства

Президент Петр Порошенко сравнил уровень свобод в постсоветских странах. Оказалось, что в России ситуация одна из наихудших. Об этом он заявил во время выступления на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в Киевской области.

Он отметил, что Украина еще никогда не была так близка к Европейскому Союзу, как на сегодняшний день.

"Украина и балтийские страны (Литва, Латвия и Эстония) – самые свободные страны из бывших республик СССР, с высоким уровнем демократии. А в России можно получить уголовный приговор за лайк в "Фейсбуке", – сказал Порошенко.

Напомним, в декабре прошлого года Институт политических исследований и политических консультаций со ссылкой на отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit составил рейтинг "Индекс свободы человека 2018", в котором Украина поднялась на 118 место и обходит по этому показателю Россию.

А в ежегодном рейтинге стран "Индекс социального развития" за 2017 год, разработанном Social Progress Imperative, Украина оказалась на 64-м месте из 128 стран и также обошла Россию по уровню жизни.

На прошлой неделе, 19 февраля, в Верховной Раде проходило спецзаседание по случаю пятой годовщины российской агрессии, в котором приняли участие, среди прочего, президент Украины Петр Порошенко и президент Евросовета Дональд Туск. Смотрите выступление в сюжете "Сегодня".

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Тег Россия, Порошенко, facebook, свободы

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