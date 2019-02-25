"Приговор за лайк в Facebook": Порошенко "потроллил" Россию
Украина и балтийские страны самые свободные из бывших республик СССР, отметил глава государства
Президент Петр Порошенко сравнил уровень свобод в постсоветских странах. Оказалось, что в России ситуация одна из наихудших. Об этом он заявил во время выступления на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в Киевской области.
Он отметил, что Украина еще никогда не была так близка к Европейскому Союзу, как на сегодняшний день.
"Украина и балтийские страны (Литва, Латвия и Эстония) – самые свободные страны из бывших республик СССР, с высоким уровнем демократии. А в России можно получить уголовный приговор за лайк в "Фейсбуке", – сказал Порошенко.
Напомним, в декабре прошлого года Институт политических исследований и политических консультаций со ссылкой на отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit составил рейтинг "Индекс свободы человека 2018", в котором Украина поднялась на 118 место и обходит по этому показателю Россию.
А в ежегодном рейтинге стран "Индекс социального развития" за 2017 год, разработанном Social Progress Imperative, Украина оказалась на 64-м месте из 128 стран и также обошла Россию по уровню жизни.
На прошлой неделе, 19 февраля, в Верховной Раде проходило спецзаседание по случаю пятой годовщины российской агрессии, в котором приняли участие, среди прочего, президент Украины Петр Порошенко и президент Евросовета Дональд Туск. Смотрите выступление в сюжете "Сегодня".
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