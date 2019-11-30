Примите правильное решение: энергетики обратились к Зеленскому

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Представители энергетических компаний и профсоюзов обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием наложить вето на профильные законы, в том числе скандальную поправку Андрея Геруса.

Их заявление прозвучало в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина.

Директора ТЭС и члены профсоюзов собрались под зданием Верховной Рады.

"У вас есть право наложить вето на законы, которые, на мой взгляд, антинародные. Они убивают не только отрасль, но и всю экономику. Примите правильное решение. Решение, которое буде на пользу людям и позволит наполнять бюджет нашей страны!" – обратился к президенту один из представителей энергосферы.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ж/к услуг в пятницу, 29 ноября, одобрил законопроект о запрете импорта электроэнергии по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос втрое по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасль страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

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