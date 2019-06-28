"Назвать украинскую Конституцию лучшей тяжело": интервью с судьей КСУ

Защищает ли Основной закон украинских граждан не только теоретически, но и на практике?

Судья КСУ Игорь Слиденко.

Украинская Конституция празднует свой очередной день рождения. Пожалуй, каждый гражданин имеет свое мнение относительно Основного закона и того, насколько он защищает права людей. Но кому лучше знать, что собой представляет украинская Конституция, как не человеку, практически ежедневно имеющего с ней дело и буквально стоящему на страже исполнения главного документа государства – судье Конституционного Суда?

Хороша ли украинская Конституция? Защищает ли она граждан не только теоретически, но и на практике? Какие новые возможности для защиты своих прав получили люди с введением института конституционной жалобы в Конституционный суд? И почему граждане не спешат реализовывать эти возможности? Об этом и многом другом – в интервью с судьей Конституционного суда Игорем Слиденко.

- Игорь Дмитриевич, бытует мнение, что украинская Конституция – одна из лучших в мире. С точки зрения судьи Конституционного суда, насколько это соответствует действительности? Насколько наш Основной закон действительно понятен, четок, практичен, насколько позволяет защищать права граждан, насколько соответствует современным требованиям к функционированию государственных институтов?

- Словосочетание "лучшая Конституция" впервые было использовано в 1996-97 годах Венецианской комиссией. После того, как Верховная Рада утвердила Конституцию Украины, Венецианская комиссия рассмотрела уже принятый документ и на контрасте с предыдущей Конституцией – а это Конституция УССР 1978 года – Основной закон независимой Украины, конечно, выглядел как лучший.

Но сказать, что украинская Конституция отличается в лучшую или худшую сторону от конституций других стран, трудно. Поскольку государства выписывают Конституции в соответствии со своими историческими традициями, спецификой правовой системы и так далее. Есть государства, у которых вообще нет конституции в обычном понимании, например, Великобритания. Поэтому говорить о лучшей Конституции в сравнительно-правовом аспекте я бы не стал.

Лучшая конституция – та конституция, которая удовлетворяет государство, правовую систему, социум. И дает возможность государству развиваться в той мере, насколько это конституция может сделать. Поскольку даже наилучшая конституция ограничена в отношениях: есть много аспектов, связанных, например, с функционированием гражданского общества, которые не очерчены Конституцией.

И с этой точки зрения назвать украинскую Конституцию лучшей тяжело. Поскольку изначально этот документ – продукт политического компромисса между теми силами, которые на момент утверждения Конституции в 1996 году были представлены в парламенте. То есть компромисс между силами, представлявшими собой, скажем так, "советское" большинство, и зарождавшимися национально-демократическими и либеральными силами. Но продукт компромисса не может быть идеальным. Любая из альтернатив всегда лучше компромисса.

- С 1996 года Конституция менялась. Изменения улучшили ее?

- По большому счету, утвержденная в 1996 году Конституция – это Конституция переходного периода, и в этом ее недостатки. И события, происходившие в стране, начиная с 2004 года, и особенно с 2014-го, свидетельствуют, что наша Конституция – конституция компромисса. И, очевидно, если украинская власть захочет превратить эту Конституцию в действительно наилучшую, она будет вынуждена принимать либо новый конституционный акт, либо вносить существенные изменения в текст существующего.

- Чем является украинская Конституция для обычного гражданина? Насколько это практичный документ? Может ли гражданин апеллировать к прямым нормам Конституции в судах, при общении с госорганами и так далее, а главное, насколько такая апелляция эффективна?

- Ну, что можно сказать… Даже наилучший инструмент требует умения им пользоваться. В Конституции Украины предусмотрен принцип прямого действия. Что это означает? Это означает, что каждый гражданин может защитить свои права в суде на основании норм Конституции. Даже не законов. И суд не может игнорировать такую позицию.

Другое дело, что практика применения судами общей юрисдикции норм непосредственно Конституции мизерна. Несмотря на то, что Конституции уже более двадцати лет. Принцип прямого действия Конституции так и не нашел широкого применения в практике судов.

Однако с недавних пор возможности граждан применять в защиту своих прав нормы Конституции расширились в связи с появлением института конституционной жалобы. Если раньше гражданин мог обращаться в Конституционный суд относительно толкования норм Основного закона, то теперь он может непосредственно обратиться в Конституционный суд за защитой своих прав в случае, если судебная система по тем или иным причинам не смогла эти права защитить.

Но Ваш вопрос предусматривает, прежде всего, аспект применения норм Конституции. И в любом случае этот аспект зависит, прежде всего, от правовой культуры общества и отдельных его сегментов. Приведу пример: у нас в Конституции предусмотрена обязанность народных депутатов голосовать лично. Вы знаете, сколько проблем возникло из-за нарушения этой нормы? С прошлого года Конституционный суд ввел практику отмены законов, в том числе из-за неличного голосования.

То есть народные депутаты, которые олицетворяют, по большому счету, народ Украины, прямо игнорируют прямые предписания Конституции. Я бы применил даже такое слово, как "грубо". Что приводит к серьезным конфликтам, в том числе в правовой системе. Сколько проблем возникло из-за закона Кивалова-Колесниченко, отмененного из-за нарушения нормы о личном голосовании! Потому, подытоживая, нужно констатировать, что уровень применения норм Конституции и норм закона зависит от правовой культуры.

- Значит, нам необходимо повышать правовую культуру общества…

- Необходимо. И это небыстрый процесс. Правовую культуру невозможно насадить искусственно, ее нужно воспитывать. В теории права есть такой термин – "вестернизация". Государства, в которых системы были основаны не на западном праве – например, Турция, Япония, Китай – пытались сделать западный аналог правовой системы. У нас, по большому счету, система также была основана не на западном праве. Некоторые исследователи даже выделяли отдельный сегмент – "советское право". Потому у нас также происходит, определенным образом, "вестернизация" права. И вот: как показывает опыт, даже 100-150 лет "вестернизации" не приводят к каким-либо серьезным, масштабным сдвигам в части правовой культуры общества. Потому здесь только эволюция. И жесткие режимы относительно выполнения правовых норм.

- И это вопрос сотни лет?

- Десятилетий, как минимум.

- Давайте поговорим о выписанной в Конституции Украины и законе о Конституционном Суде Украины норме о конституционной жалобе. Конституционная жалоба в Конституционный Суд – это альтернатива обращению в Европейский суд по правам человека, как суд последней инстанции?

- Нет. Логика появления в законодательном поле Украины нормы о конституционной жалобе в 2016 году действительно связана, в том числе, и с тем, что Европейский суд по правам человека был завален жалобами из Украины. И достаточно часто эти жалобы были связаны с неправильным применением норм законов украинскими судами. У нас в законодательстве масса взаимопротиворечащих норм. Суды были вольны выбирать ту или иную. Что нередко приводило к серьезным системным нарушениям и, как следствие, к обращению в ЕСПЧ.

И с помощью введения института конституционных жалоб был создан определенный правовой фильтр. Для того, чтобы меньше людей обращались в ЕСПЧ.

Но нельзя говорить, что это альтернатива. Сейчас гражданину, чтобы обратиться в ЕСПЧ, необходимо использовать все национальные средства защиты своих прав. Конституционный суд пока что не считается таким, ввиду отсутствия необходимой практики. Но это лишь дело времени. С созданием такой практики ЕСПЧ будет принимать жалобы украинских граждан только после того, как они прошли верификацию в Конституционном суде Украины.

То есть это одна из причин появления института конституционных жалоб. Но не основная. Есть много других. И вообще, внедрение конституционных жалоб в тех государствах, где не было такого института, – мировая тенденция. Например, не так давно конституционная жалоба появилась в правовой системе Литвы.

При этом у нас конституционная жалоба чрезвычайно ограничена в плане возможностей граждан обращаться. Она касается исключительно судебной системы. То есть, чтобы обратиться в Конституционный суд, субъект должен пройти все стадии судебного рассмотрения, включая апелляцию и кассацию (в случае, если последняя предусмотрена), а затем уже обращаться в Конституционный суд. А в мире практикуется гораздо более широкое применение. Например, конституционная жалоба на решение органов исполнительной власти, и так далее.

Справка "Сегодня".

Согласно Конституции Украины и Закону "О Конституционном Суде Украины") гражданин, в том числе иностранный или лицо без гражданства, исчерпавшие все национальные средства юридической защиты (то есть прошедшие все судебные инстанции), могут обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой. В жалобе, в том числе, обязательно должны быть указаны нормы закона, примененные судами при принятии решений по его делу, которые заявитель считает неконституционными. В случае признания Конституционным Судом закона (его отдельных положений) неконституционным по результатам рассмотрения жалобы особы суды обязаны пересмотреть дело с учетом того, что признанная неконституционной норма, уже не действует.

Окончание следует...

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как Конституционный суд признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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