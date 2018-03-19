Приносила ли Савченко гранаты в Раду: начальник госохраны дал ответ

Сегодня, 14:46

Устроить теракт в парламенте могут и с помощью газа "Новичок", считает Гелетей

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей не подтверждает, что народный депутат Надежда Савченко принесла на днях в Верховную Раду гранаты, но не исключает, что нардеп была с оружием. Об этом он рассказал журналистам.

На вопрос о том, действительно ли Савченко принесла в Раду оружие и гранаты, он ответил: "Ни один из военнослужащих не доложил мне о том, что он видел гранаты или какие-либо другие взрывные устройства. Мы считаем, что был наградной пистолет. Но никто его не видел, и она его не демонстрировала, и она его не сдавала перед тем, как заходить в Верховную Раду. Хотя есть соответствующее постановление, запрещающее народным депутатам заходить с оружием в Верховную Раду".

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Также Гелетей объяснил, что устроить теракт в парламенте можно и другими методами

"Вы видели, что произошло в Великобритании, когда отравили этим "Новичком" – известным российским ядом. УГО работает и по выявлению "химических, бактериологических, любых других средств, которые могут влиять на жизнь и здоровье людей", – подчеркнул начальник госохраны.

Как сообщалось, сотрудники госохраны сегодня в Раде с собаками искали взрывчатку. По словам Гелетея, меры безопасности были усилены в связи с последними заявлениями относительно попыток некоторыми лицами организовать теракт в Верховной Раде.

Напомним, на прошлой неделе генпрокурор Юрий Луценко выступил с жесткими обвинениями в адрес Савченко. По его словам, она лично планировала осуществить нападение на Верховную Раду с использованием гранат, минометов и автомата.
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Источник:

УНИАН

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