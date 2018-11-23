Принятие бюджета с "перегаром": в Раде уличили депутатов в распитии алкоголя

Вчера, 10:43

Левченко зашел в сессионный зал и его удивил запах в воздухе сессионного зала, а Геращенко обратилась к депутатам

Фото: архив
Фото: архив

Верховная Рада все-таки приняла к утру госбюджет-2019, но народные депутаты – то ли стресс снимали, то ли праздновали – якобы распивали алкоголь в стенах парламента. Об этом заявил внефракционный нардеп Юрий Левченко.

Так, еще до принятия главного финансового документа страны, когда депутаты рассматривали проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты, в сессионном зале почувствовали перегар от народных избранников.

"Для тех избирателей немногочисленных, которые, наверное, нас до сих пор еще смотрят или слушают, я хотел бы сообщить такую интересную вещь: зайдя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, – это прямо ощущение перегара в воздухе. Это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли. Такой Верховной Радой сейчас хотят голосовать бюджет. Необходимо принимать "нормальные" законы вместо того, чтобы "в сессионном зале бухать просто банально", – заявил Левченко.

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В свою очередь первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила депутатам, что в стенах парламента запрещено употреблять алкоголь, и в буфете он не продается.

"Поэтому я прошу на это обратить внимание", – сказала она

Также подтвердил, что депутаты принимали бюджет-2019 "подшофе", и парламентарий Игорь Мосийчук.

"В 5:16 утра украинский парламент рассматривает проект главного финансового документа страны – государственный бюджет. В зале стоит стойкий запах алкоголя, нардепы спят, а те, кто не спит, то мало, что понимают", – написал он в Facebook.

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Отметим, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. В итоге депутаты приняли его в шесть утра сегодня. Читайте подробней, как принимался Бюджет Украины на 2019 год.

Также стало известно, как голосовали народные депутаты. Оказалось, что Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.
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Источник:

УНИАН

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