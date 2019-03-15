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Принятие присяги новым президентом могут сорвать через Конституционный суд – эксперт

Сегодня, 16:55

В политической борьбе можно случайно потерять само государство Украина, говорит Кирилл Сазонов

Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine
Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine.
Принятие присяги новым президентом могут сорвать через Конституционный суд – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5da/59e/5c75da59e491c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5da/59e/5c75da59e491c.jpg Политика В политической борьбе можно случайно потерять само государство Украина, говорит Кирилл Сазонов

Письмо троих судей Конституционного суда о необходимости отставки председателя КС – это "чистой воды политика": "Это попытка заблокировать принятие присяги новым президентом", – считает политолог Кирилл Сазонов.

В своем блоге на сайте Цензор.нет Кирилл Сазонов упоминает, что в письме троих судей Конституционного суда Мельника, Саса и Слиденко, разосланном остальным судьям КС, говорится о необходимости отправить в отставку председателя КС Шевчука: "(Его) обвиняют во всех смертных грехах, начиная с дел 2014 года, по которым нет решения".

"Тут чистой воды политика. Шевчук был избран председателем КС 21 февраля 2018 года, то есть работает чуть больше года и пытаться свалить на него все проблемы в работе КС за пять лет – просто белый шум. Но очень полезный шум для некоторых политиков. Во-первых, отличный информационный повод. Во-вторых, потом можно будет раскручивать эту тему дальше по любым выгодным вопросам", – считает политолог.

Кирилл Сазонов подчеркнул, что главное в этой ситуации то, что именно в Верховной Раде будет приносить присягу избранный президент, а принимает присягу председатель Конституционного суда: "Статья 104 Пятого раздела Конституции Украины".

"И вот так просто можно заблокировать принятие присяги новым президентом. Шикарный план, правда? Просто и со вкусом. Выгоды очевидны. Есть одна проблема, типичная, кстати. В этой борьбе можно случайно потерять само государство Украина", – написал он.

"Подрывать авторитет самого главного украинского суда, который занимается вопросами конституционности решений всех органов власти ради сиюминутной политической выгоды? Ребята, это слишком высокая цена. Лучше не надо", – подчеркнул эксперт.

Напомним, на выборах президента Украины конкуренция между претендентами ежедневно ужесточается .

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Тег отставка, шевчук, Конституционный суд, Сазонов

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