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Пришел из прошлого состава: что известно о новом главе ЦИК Олеге Диденко

4 октября, 20:03

Кандидатуру нового председателя Центризбиркома - единственную из предложенных - поддержали единогласно

Олег Діденко. Фото: capital.ua

Олег Діденко. Фото: capital.ua

Олега Диденко избрали новым председателем Центральной избирательной комиссииУкраины. Его кандидатура была единственной и получила единогласную поддержку – 16 из 16 членов комиссии.

Он стал одним из четырех членов прошлого состава Центризбиркома, где работал под руководством Татьяны Слипачук. В новый состав, который был утвержден 4 онтября, он попал по квоте фракции "Слуга народа".

Новый глава ЦИК родился в 1980 году в Снятине Ивано-Франковской области.

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Образование Диденко получал в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича и Институте публичного управления и администрирования Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Помимо того, был аспирантом докторантуры и аспирантуры Национальной академии внутренних дел.

По данным активистов, с 2003 по 2014 год он работал помощником-консультантом нескольких народных депутатов: Давида Жвании, Николая Катеринчука, Романа Безсмертного, Владислава Каськива и Валерия Ищенко.

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В прошлом году новый глава Центральной избирательной комиссии задекларировал более 590 тыс. грн зарплаты, земельный участок площадью 1550 кв.м и жилой дом (87,43 кв.м) в Косовском районе Ивано-Франковской области, а также квартиру (53,9 кв.м) под Киевом.

Передвигается Диденко, согласно декларации, на автомобиле Audi Q7 (2013 год выпуска).

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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ЦИК Диденко биография центризбирком досье

Источник: Сегодня

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