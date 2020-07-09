"Присоединение" Донбасса к России: в Кремле прояснили ситуацию

В последнее время и в ЛДНР, и в России ходят разговоры о вхождении оккупированных территорий в состав РФ

Ранее в Кремле уже реагировали на заявления о скором присоединении Донбасса, а теперь заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что такой вопрос Москва даже не обсуждает.

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Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.

"Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", – сказал он.

Козак цинично заявил, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе, но при этом отказывается прекращать боевые действия.

"Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен", – сказал представитель Кремля.

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Отметим, что в СМИ появились сообщения российских политиков и боевиков о якобы планах по присоединению ОРДЛО к России. Так, например, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что фактически оккупированные районы Донбасса находятся в составе России. В подтверждение он напомнил о незаконном участии жителей "Л/ДНР" в голосовании за "коронацию" Путина.

Кроме того, российский террорист, назначенный Кремлем весной 2014 года первым главой оккупационной администрации в Донецке, а сейчас глава российского "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай заявил, что оккупированные территории в ближайшем будущем де-юре войдут в состав России.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее эксперт Центра изучения России Александр Самарский объяснял, почему Путин не будет присоединять Донбасс к России. По его мнению, после захвата Крыма российский лидер побоится наступить еще раз на те же грабли.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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