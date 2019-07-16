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Пристайко анонсировал новые переговоры Зеленского и Путина

16 июля, 16:05

Украинский лидер не побрезгует общением с хозяином Кремля ради освобождения украинцев, отметил дипломат

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проведет новые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным ради освобождения захваченных Россией украинских моряков. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы офиса президента Вадим Пристайко.

По его словам, украинский лидер не побрезгует общением с хозяином Кремля ради освобождения украинцев.

"Телефонные разговоры (между президентами Украины и РФ) будут. Вы знаете, что основная тема этого конкретного разговора фактически 99% времени было посвящено освобождению наших моряков и наших других пленников, и по этой теме об освобождении наших людей мы готовы говорить каждый день, если понадобится, чтобы продвигался этот процесс. Для нас не является табу говорить с президентом РФ, если это способствует освобождению наших людей", – заявил Пристайко.

Дипломат подчеркнул, что пока нет конкретных дат относительно будущих переговоров.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях состоялись переговоры участников "нормандского формата" на уровне советников президентов. Пристайко называл условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате". Он отметил, что следующая встреча пройдет без президентов и на это есть причина.

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Тег переговоры, Путин, Зеленский, Пристайко

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Источник:

УНИАН

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