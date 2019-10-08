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Пристайко: Боевиков с Донбасса в Верховной Раде точно не будет

8 октября, 09:47

В переговорах по Донбассу Киев всегда придерживается «красных линий», пояснил министр

/ Фото: AFP

В случае вывода войск Россией с Донбасса и установления там мира, боевики, воевавшие против Украины, не смогут в будущем избираться в Верховную Раду. Киев четко очертил "красные линии" в вопросе деоккупации захваченных территорий. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, в переговорах по Донбассу Киев всегда помнит о недопустимых для Украины вариантах, так называемых "красных линиях".

"Мы хотим объяснить украинскому народу о том, что его безопасность – это приоритет для нас, для нового правительства. О том, что суверенитет и территориальная целостность нашего государства – это приоритет для нас. Возвращение нашей земли, включая Крым, – это приоритет для нас", – заявил Пристайко.

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В то же время он подчеркнул, что в случае прекращения войны, люди, воевавшие против Украины, не смогут попасть в Верховную Раду на следующих выборах.

"Например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся ... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много, в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", – добавил министр.

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Фото: REUTERS/Al Drago

Как сообщали новости "Сегодня", Вадим Пристайко уже заявлял, что у Киева есть запасные планы на случай, если не удастся урегулировать ситуацию на востоке страны через "минский" и "нормандский" форматы. Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе.

В то же время депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко рассказывал о двух вариантах для боевиков в случае ухода России с Донбасса. Он объяснил, что с оружием на освобожденных территориях никто ходить не будет, кроме силовиков.

Смотрите также на видео подробности вокруг ситуации с "формулой Штайнмайера", которая якобы призвана урегулировать конфликт на Донбассе:

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Рада Донбасс боевики Пристайко

Источник: УНИАН

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