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Пристайко едет в Брюссель говорить о Донбассе: детали визита

13 октября, 15:17

Глава МИД Украины посетит не только столицу Евросоюза, но и Люксембург

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Министр иностранных дел Украины 14 октября отправится с рабочим визитом в Брюссель (Бельгия) и посетит Люксембург. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге он примет участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" по приглашению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини и министров иностранных дел государств-членов ЕС.

Пристайко проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, о ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандской формате".

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В Брюсселе украинский министр примет участие в заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам, ключевой темой которого будет ситуация на востоке нашего государства в контексте агрессии России и усилий украинской стороны по реализации Минских договоренностей.

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В рамках визита Вадим Пристайко проведет также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-членов ЕС и высокими институтами Евросоюза.

Как сообщали новости "Сегодня", руководство НАТО посетит Украину. Вадим Пристайко рассказывал, что во время визита представители альянса побывают в Киеве и Одессе. Планируются встречи с военнослужащими и с военно-политическим руководством государства.

А тем временем Парламентская ассамблея НАТО в Лондоне отклонила противоречивый доклад о санкциях против России. Представитель Украины объяснил европейцам, почему нельзя снимать санкции с Москвы.

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Люксембург Брюссель ЕС визит Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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