Пристайко и Линкявичюс осмотрели руины Широкино: опубликовано видео

Линкявичюс в белой рубашке / Фото: Минобороны Украины

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс снова побывал на Донбассе. На этот раз он приехал в Широкино вместе с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, сообщает пресс-служба Объединенных сил.

Во время визита литовские дипломаты прибыли в Мариуполь, где и встретились с Пристайко и военным командованием.

Украинские военные сообщили гостям о текущей ситуацию с безопасностью на Приазовье, рассказали про обстрелы гражданских объектов вдоль линии разграничения со стороны боевиков и шаги, предпринимаемые всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения операции.

Реклама

Также стороны обсудили особенности действий российских оккупационных войск и их влияние на жизнь гражданского населения Донбасса.

В тренде Расшифровка разговора Зеленского и Трампа: всплыла скандальная информация

В рамках визита литовские дипломаты посетили военнослужащих одной из частей, которые держат оборону на Приазовье и лично увидели и оценили нанесенный оккупантами вред, осмотрев разрушенный поселок Широкино.

видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", в ходе инвестиционного форума в Мариуполе президент Владимир Зеленский анонсировал стратегию по реинтеграции Донбасса и Крыма. Глава государства назвал четыре составляющие государственной стратегии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама