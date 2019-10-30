Пристайко и Линкявичюс осмотрели руины Широкино: опубликовано видео

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс снова побывал на Донбассе. На этот раз он приехал в Широкино вместе с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, сообщает пресс-служба Объединенных сил.
Во время визита литовские дипломаты прибыли в Мариуполь, где и встретились с Пристайко и военным командованием.
Украинские военные сообщили гостям о текущей ситуацию с безопасностью на Приазовье, рассказали про обстрелы гражданских объектов вдоль линии разграничения со стороны боевиков и шаги, предпринимаемые всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения операции.
Также стороны обсудили особенности действий российских оккупационных войск и их влияние на жизнь гражданского населения Донбасса.
В рамках визита литовские дипломаты посетили военнослужащих одной из частей, которые держат оборону на Приазовье и лично увидели и оценили нанесенный оккупантами вред, осмотрев разрушенный поселок Широкино.
Как сообщали новости "Сегодня", в ходе инвестиционного форума в Мариуполе президент Владимир Зеленский анонсировал стратегию по реинтеграции Донбасса и Крыма. Глава государства назвал четыре составляющие государственной стратегии.
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