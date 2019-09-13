Пристайко: мы ищем новое время для встречи "Нормандской четверки"

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Дата для переговоров лидеров стран "Нормандской четверки" еще определяется.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов

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"Такая встреча планировалась в ближайшее время и три стороны (Германия, Франция, Украина — Ред.) в принципе были готовы к этой встречи. Действительно та информация, которая была в СМИ, подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы планировали сделать это совсем быстро, мы хотели собраться и были готовы… 16 числа (сентября – Ред.) я не думаю, что это большая тайна. Но, к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место останется тоже в Париже, и мы ищем новое время для этой встречи", – сказал Пристайко.

Новости "Сегодня" писали, что посол Франции сообщил важные детали по встрече "Нормандской четверки".

Также сообщалось: канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что идет подготовка встречи "Нормандской четверки".

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