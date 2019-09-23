Пристайко назвал два условия для встречи "нормандской четверки"

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск в трех новых участках фронта на Донбассе – это два главных условия для встречи "нормандской четверки".

Об этом рассказал в интервью "Громадському" министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Он напомнил, что после встречи советников глав государств "нормандского формата" 2 сентября Трехсторонней контактной группе был передан текст с "формулой Штайнмайера" для рассмотрения и согласования.

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"Письменно сообщили "нормандской четверке", что предложенный текст подходит для всех, и тогда мы движемся. Следующий шаг, который вместе с отводом в трех точках, трех тестовых зонах, – это и будет открытие возможности для проведения саммита на уровне лидеров четырех стран. Два условия. Первое – это текст, который все называют "формулой Штайнмайера". И второе условие – это разведение в трех участках. Первый участок – это Станица Луганская, где разведение уже завершено. Там, как вы знаете, строится мост … И два следующих участка – это Золотое и Петровское. Много лет назад была достигнута договоренность о разведении там, в свое время разведения даже произошло, потом, к сожалению, вооруженные формирования вернулись назад. Поэтому ситуация с безопасностью там не разрешилась. Вот эти три участка и текст, который мы называем "формулой Штайнмайера", – и есть два условия, которые советники "нормандской четверки" договорились предложить своим лидерами, чтобы встретиться в формате саммита", – рассказал Пристайко.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России заявили о возможном срыве встречи "нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

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В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь Пристайко также объяснил причину неподписания Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, украинская сторона действительно должна была ее согласовать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. Кроме того, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил определенные замечания. Министр не исключил, что в текст, который обсуждается в ТКГ будет подправлен (что-то или добавят, или уберут).

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