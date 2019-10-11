Пристайко назвал единственный способ, как защитить права украинцев в Крыму

Вадим Пристайко / Фото: МИД Украины

Киев надеялся, что после обмена удерживаемыми лицами с Россией"перестанут появляться новые политические заключенные", но Россия "видит для себя другой путь". Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Радио свобода".

"Единственным действующим сегодня механизмом, остается давление наших международных партнеров. То есть наши возможности по тому, как сделать так, чтобы эти люди не попадали в руки к ФСБ (Федеральная служба безопасности России), очень ограничены. Мы всегда рады видеть тех людей, которые хотели бы жить вместе с нами на нашей территории, и это обязанность наша, нашего народа и правительства создать условия достаточные для того, что эти люди могли переехать хотя бы временно и здесь продолжать жить, но как обеспечить их права, защитить их права в Крыму, это сложно без помощи наших западных партнеров", – заявил Пристайко.

Напомним, ранее в ЕС настаивали на том, что ОБСЕ должна получить доступ в аннексированный Крым. В ЕС отметили, что любые попытки запугивания и препятствования работе миссии ОБСЕ должны быть прекращены.

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Добавим, мы писали, как украинцам в оккупированном Крыму "откосить" от "призыва" оккупантов.

Ранее мы сообщали о том, что оккупационные "власти" Крыма открыли против жителей полуострова 79 уголовных дел за отказ служить в Вооруженных силах России.

Также сообщалось о массовом избиении российских журналистов, которые съехались в Крым на курсы военных репортеров.

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