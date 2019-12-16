Пристайко назвал имя будущего посла Украины в США

Киев давно определился с кандидатурой дипломата в США и уже получил агреман от американцев

Владимир Ельченко. Фото: facebook.com/UKRinUN

Новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки, как и ожидалось, станет ныне постоянный представитель нашей страны в ООН Владимир Ельченко.

Об этом сообщил в интервью агентству УНИАН министр иностранных дел Вадим Пристайко.

На вопрос, получено ли согласование американской стороны на выдачу агремана для назначения посла Украины в США, он ответил: "Мы уже получили агреман. Мы определились еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко".

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Относительно назначения послов в других странах Пристайко отметил, что по определенному количеству Киев уже получил агреманы.

"Уже подготовились полностью. По некоторым готовые указы. Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении целого ряда руководителей важных для нас миссий", – добавил глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов. Некоторые из уволенных украинских послов работали на два-три государства.

В свою очередь Валерий Чалый, который был послом США (сейчас он дорабатывает на данной должности до назначения нового дипломата) прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил украинцев и американский народ за неравнодушие в развитии отношений между странами.

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