Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,5
26,26

Пристайко назвал имя будущего посла Украины в США

16 декабря, 12:08

Киев давно определился с кандидатурой дипломата в США и уже получил агреман от американцев

Владимир Ельченко. Фото: facebook.com/UKRinUN

Владимир Ельченко. Фото: facebook.com/UKRinUN

Новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки, как и ожидалось, станет ныне постоянный представитель нашей страны в ООН Владимир Ельченко.

Об этом сообщил в интервью агентству УНИАН министр иностранных дел Вадим Пристайко.

На вопрос, получено ли согласование американской стороны на выдачу агремана для назначения посла Украины в США, он ответил: "Мы уже получили агреман. Мы определились еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко".

Реклама

Относительно назначения послов в других странах Пристайко отметил, что по определенному количеству Киев уже получил агреманы.

В тренде
Дипломат объяснил, почему "Нормандская четверка" не обсуждала вопрос Крыма
Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

"Уже подготовились полностью. По некоторым готовые указы. Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы о назначении целого ряда руководителей важных для нас миссий", – добавил глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов. Некоторые из уволенных украинских послов работали на два-три государства.

В свою очередь Валерий Чалый, который был послом США (сейчас он дорабатывает на данной должности до назначения нового дипломата) прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил украинцев и американский народ за неравнодушие в развитии отношений между странами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США посол Вадим Пристайко Владимир Ельченко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский после разговора с Путиным дал комментарий российским журналистам
Зеленский после разговора с Путиным дал комментарий российским журналистамПолитика
Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину
Джулиани обнародовал отчет о поездке в УкраинуСША
Зеленский на
Зеленский на "нормандской встрече" был просто был на высоте – СаакашвилиПолитика
В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского
В Кремле рассказали о разногласиях Путина и ЗеленскогоПолитика
Коса нашла на камень: российский оппозиционер объяснил, почему Путин боится харизматичного Зеленского
Коса нашла на камень: российский оппозиционер объяснил, почему Путин боится харизматичного ЗеленскогоПолитика
Саакашвили о децентрализации: Люди на местах – еще во власти феодалов
Саакашвили о децентрализации: Люди на местах – еще во власти феодаловПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...