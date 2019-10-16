В Украине скандальная «формула Штайнмайера» не очень прижилась и многие против ее осуществления

/ Фото: president.gov.ua

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе, а сейчас рассказал, что может стать альтернативой "формуле Штайнмайера", которую в Украине приняли в штыки.

Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает Hromadske.

Он отметил, что нынешняя власть должна действовать в условиях тех договоренностей, которые были достигнуты в предыдущие годы, и "формула Штайнмайера" была частью Минских договоренностей.

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"Это болезненный компромисс, но мы надеемся, что можем пойти по этому пути, не заходя далеко, чтобы не повредить нашему суверенитету и территориальной целостности больше, чем уже есть. Как сделать так, чтобы Украину не обвинили в срыве этих договоренностей? Надо быть честным перед собой и своим народом. Если мы уже о чем-то договариваемся, то, каким бы ни было мучительным это решение, мы должны сказать своему народу: это путь к миру, который наступит в будущем", – сказал Пристайко.

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В то же время правительство может рассмотреть и альтернативный вариант, если для украинцев неприемлема цена за мир на Донбассе, которую предлагает власть.

"Я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию, нашу армию и пытаемся защитить себя без мирного процесса", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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