Пристайко назвал предполагаемую дату новой встречи Зеленского с Путиным

Вадим Пристайко / Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что следующая встреча в "нормандском формате" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.

"Надеюсь, что в апреле, не обязательно 9 апреля – ровно четыре месяца (со встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря – Ред.), но мы готовимся на апрель", - сказал он в пятницу вечером в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам министра, для Украины важно, что российская сторона согласилась на следующую встречу, временные рамки которой были очерчены благодаря Германии и Франции.

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Отвечая на вопрос о том, какие именно решения Украина должна принять, чтобы встреча через 4 месяца действительно состоялась, глава МИД сказал: "Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты, и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент (Украины Владимир Зеленский – Ред.). Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса, – эти все вопросы должны быть решены".

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По словам Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в "нормандском формате", тем сильнее будет ее позиция на переговорах.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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