Пристайко назвал условия появления миротворцев ООН на Донбассе

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Украина не должна соглашаться на проведение миротворческой операции под эгидой ООН на Донбассе до тех пор, пока не исчерпает другие пути выполнения Минских договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая на форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает "Европейская правда".

"Мы знаем примеры в Африке, где миротворческие операции ООН продолжаются десятилетиями", - напомнил глава дипломатического ведомства.

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Вместе с тем, глава МИД не исключил возможности возвращения к этой идее в том случае, если Киев зайдет в тупик с выполнением Минских соглашений без миротворцев.

"Если все остальное провалится, мы будем вынуждены просить международное сообщество о миротворческой операции в том или ином формате", – пояснил он.

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Пристайко также добавил, что Украина должна выполнять Минск, несмотря на то, что обязательства по нему были даны предыдущей властью.

"Мы договорились о чем-то, и даже если мы ненавидим этот вариант – то должны дойти до конца", – подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миротворческая миссия, если завести ее на Донбасс, должна работать на российско-украинской границе.

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