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Пристайко назвал условия появления миротворцев ООН на Донбассе

14 сентября, 17:43

Глава МИДа напомнил о ситуациях, когда миротворческие операции длятся десятилетиями

/ Фото: Flickr

Украина не должна соглашаться на проведение миротворческой операции под эгидой ООН на Донбассе до тех пор, пока не исчерпает другие пути выполнения Минских договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая на форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает "Европейская правда".

"Мы знаем примеры в Африке, где миротворческие операции ООН продолжаются десятилетиями", - напомнил глава дипломатического ведомства.

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Вместе с тем, глава МИД не исключил возможности возвращения к этой идее в том случае, если Киев зайдет в тупик с выполнением Минских соглашений без миротворцев.

"Если все остальное провалится, мы будем вынуждены просить международное сообщество о миротворческой операции в том или ином формате", – пояснил он.

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Фото: fourthandfifteen/Flickr

Пристайко также добавил, что Украина должна выполнять Минск, несмотря на то, что обязательства по нему были даны предыдущей властью.

"Мы договорились о чем-то, и даже если мы ненавидим этот вариант – то должны дойти до конца", – подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миротворческая миссия, если завести ее на Донбасс, должна работать на российско-украинской границе.

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МИД Донбасс ООН миротворцы yes минские соглашения Пристайко

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