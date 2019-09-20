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Пристайко не исключает большой сделки по Украине в "нормандском формате"

20 сентября, 16:44

Киев пытается решить проблему не только войны, но и энергетической безопасности, которой угрожает «Северный поток – 2»

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Министр иностранных дел Вадим Пристайко уже говорил об альтернативе на случай провала Минских соглашений, а теперь не исключает, что украинско-российский кризис могут решить пакетным соглашением.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, одной сделкой можно было бы решить и газовые вопросы, и войну на Донбассе.

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"На самом деле в зоне внимания лидеров ("нормандской четверки" – ред.) всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях ("нормандского формата" – ред.) существует вопрос энергетической безопасности Украины. Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет произведена какая-то крупная сделка, какой-то big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", – сказал Пристайко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 сентября на переговорах в Минске украинская сторона отказалась подписать "формулу Штайнмайера", что разозлило Москву. Отметим, что 2 сентября в Берлине на встрече в "нормандском формате" стороны якобы договорились передать документ на подписание "минской группой". В свою очередь Пристайко объяснил, почему Украина не подписала "формулу Штайнмайера".

Что касается ситуации с энергетической безопасность страны, то здесь речь идет о транзите российского газа через Украину в Европу. Киев пытается сохранить прокачку "голубого топлива", а Москва шантажирует обходными путями вроде "Северного потока – 2". Но на днях, 19 сентября, в Брюсселе состоялись встреча представителей Украины, Еврокомиссии и России по газу. Стали известны первые результаты газовых переговоров в Брюсселе.

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