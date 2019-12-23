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Пристайко о Минских соглашениях: Пункт о границе вообще очень мутный

23 декабря, 16:24

Украина стремится к изменению Минских соглашений, чтобы их реально было выполнить

/ Фото: МИД Украины

Пока в Москве нервно реагируют на планы Киева изменить Минские соглашения, министр иностранных дел Вадим Пристайко указал на проблемные пункты этого документа. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

По его словам, 5-летние результаты выполнения "Минска" продемонстрировали невозможность выполнения определенных его положений, и давно пора уточнить, как решить проблему.

"Например, пункт о границе вообще очень "мутный". Там написано, что передача Украине контроля над границей происходит в первый день после проведения выборов, а окончательно передается после окончательного политического урегулирования. Что такое "окончательное политическое урегулирование"? Это когда все будут счастливы? Что имеется вообще в виду? В какой момент завершится передача границы. Провести выборы, когда у тебя граница не закрыта и даже нельзя посчитать людей, которые входят и выходят, даже физически сложно. Я понимаю, что это является позицией РФ, но мы стараемся достичь с ними договоренности: если мы серьезно говорим о выборах, нам, наверное, придется адаптировать пункт о границе. Пока понимания нет", – говорит Пристайко.

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Также министр вспомнил об изменения в Конституцию в части децентрализации, что записано в минских соглашениях, и к чему так настороженно относятся в Москве.

"Мы говорим: читайте "Минск", там записано, что Украина должна провести конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Если россиянам на 5-м году этого недостаточно, пусть читают "Минск", – сказал глава МИД Украины.

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Пристайко подчеркнул, что необходимо разблокировать некоторые такие принципиальные вещи в минском документе.

"В принципе, ничего плохого нет, что через много лет мы увидели то, чего изначально не удалось предсказать. Но это не смертельно. В конце концов, как сказала Меркель (канцлер Германии – ред.), "не высечено на небе", соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма. Если четыре лидера снова собрались и сказали: это реально не работает, то они могут поменять "Минск" когда угодно", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", в Париже после "нормандских переговоров" на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявлял, что у него с Путиным разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы. По его словам, он пытался договориться о передаче контроля над границей до выборов, а российский лидер ссылался на договоренности, которые были подписаны три года назад другим украинским президентом.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал условие для передачи Украине контроля над границей. Хозяин Кремля снова настаивает на очередности выполнения договоренностей, как они записаны в минском документе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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