Пристайко о миссии ООН на Донбассе: Она несет в себе несколько угроз

У Киева есть план «Б» на случай, если Минские соглашения не помогут закончить войну

/ Фото: Сегодня

Недавно президент Владимир Зеленский озвучил позицию по миротворцам, а теперь министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что вариант введения миссии ООН на Донбасс не может помочь изгнать российских военных, а лишь поддерживает уже установившийся мир.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

"Не собирается ООН творить мир, они могут его поддержать, если он будет достигнут. Это ключевой вопрос. К сожалению, в украинской лексике сохранилось эта миротворчество, а надо называть вещи своими именами", – сказал он.

Пристайко отметил, что тема миссии ООН для Донбасса уже год не развивалась, но этот вариант для Украины может быть опасен.

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"Она несет в себе несколько угроз. Первая – не так много в мире ситуаций, развязанных миссиями по поддержанию мира. И это большая угроза, которую осознает президент Зеленский. Более того, обещания, что миссия будет расширена с линии (соприкосновения – ред.) на всю территорию Крыма – мы не понимаем, как оно будет гарантировано, и это важная часть, которую мы хотели бы обсудить, когда подойдем к этому вопросу. Вот то, что пытался объяснить президент Зеленский: да, миссия важна, мы помним об этом, мы обратимся к этой возможности, если исчерпаем все остальные. Вы видите, определенный результат есть. Обмен состоялся. Хоть и не все пока, но мы работаем над этим", – подчеркнул министр.

Глав МИДа добавил, что вариант с миротворцами будет своего рода планом "Б" на случай, если не сработают Минские соглашения.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение голубых касок на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс.

Смотрите также видеообращение Зеленского к украинцам относительно борьбы с коррупцией:

Видео: facebook.com/president.gov.ua

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