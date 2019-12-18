Пристайко о переговорах в Минске: Не удалось достичь прогресса

ТКГ не смогла обновить списки на обмен, говорит министр

Вадим Пристайко / Фото: president.gov.ua

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На переговорах в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе не договорились по обмену заложниками. Об этом в среду, 18 декабря, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда лидеры собирались между собой, идея была выставить дату приблизительно 24 декабря, согласились на 31 декабря, что тоже нормально. И мы подходили к сегодняшнему дню, когда проходили переговоры в Минске, после этого давалось несколько дней на то, чтобы подготовилась ОБСЕ".

"По состоянию на сегодня, к большому сожалению, не удалось достигнуть этого прогресса".

Вадим Пристайко напомнил, что во время встречи "нормандской четверки" в Париже была сотигнута договоренность об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных".

"К сожалению, из этого согласованного списка была отрезана еще одна часть. Это было предложение со стороны ОРДЛО, которую Российская Федерация не смогла заставить выполнить договоренности лидеров. Сегодня не завершены разговоры, они сейчас согласовывают, сколько все-таки людей будет", – добавил Вадим Пристайко, говоря о переговорах в Минске.

"Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", – сказал Пристайко.

Напомним, представитель донецких сепаратистов Наталья Никонорова на переговорах в Минске попыталась обвинить Киев в том, что не удалось договориться по числу подлежащих обмену пленных.

По ее словам, работа по этому вопросу продолжится в режиме видеоконференции.

"Мы договорились по обмену пленными действовать в ускоренном режиме, в том числе в режиме видеоконференции", — сказала Никонорова.

Ранее также сообщалось, что президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что обмен пленными удастся реализовать до Нового года.

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