Пристайко о ситуации с Цемахом: Мы детально говорили с голландцами перед выдачей

Министр напомнил, какую цену заплатила Украина, чтобы дать Нидерландам возможность допросить свидетеля, но они этим не воспользовались

Владимир Цемах / Фото: AFP

Нидерланды призывали Украину не передавать России важного свидетеля, однако сами не воспользовались предоставленной возможностью провести с боевиком Владимиром Цемахом все необходимые следственные действия. Более того, голландская сторона не спешила заслушать боевика в суде.

Об этом рассказал в интервью "Европейской правде" министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, в ситуации с выдачей Цемаха России были проведены сложные расчеты, и глава государства решил, что ценность украинцев, находящихся в плену, выше, чем возможные теоретические потери из-за важного свидетеля по делу MH17.

"Мы подробно говорили с голландцами перед выдачей. Я лично говорил с руководством МИДа (Нидерландов – ред.), четко объяснив нашу позицию. Президент поговорил с премьер-министром. Сейчас у нас запланирована встреча в Нью-Йорке. Нидерландам может не нравиться, что они не получили то, что хотели. Но сейчас я уже слышу, что мы с ними не общаемся – а это неправда", – сказал Пристайко.

Реклама

Читайте также: Богдан о Цемахе: У Нидерландов бизнес с Россией, у них есть на что его менять

Министр напомнил, что Киев передавал нидерландской стороне право проводить это расследование, дали полный доступ, но они долго принимают решения.

В тренде Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности

"Вот, например, по тому же Цемаху. Заседание суда по делу MH17 запланировано на март следующего года. Никто не сказал: "Давайте заслушаем его на суде раньше, пока он еще в Украине". Нет, они оставили следующее заседание в планах на март, а теперь обвиняют нас в том, что мы его отдали в рамках обмена на наших ребят. При этом все время до обмена нидерландская следственная группа имела полный доступ к нему", – сказал глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что во время спецоперации по Цемаху на Донбассе один боец потерял ногу, а еще один погиб. И благодаря этому, по словам министра, у Нидерландов появилась возможность допросить важного свидетеля

"Если же они на данный момент не провели судебного заседания, если у них суд решил собраться только в марте, то извините, это немного долго, чтобы мы его просто держали, пока они соберутся. И наконец, теперь они имеют возможность получить его на суд, который состоится в марте. Они должны обратиться с запросом об этом к российской стороне", – добавил Пристайко.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" Владимир Цемах попал в списки обмена пленных, который произошел 7 сентября. Примечательно, что голландская сторона просила Киев не выдавать его России, однако президент Владимир Зеленский говорил, что и Нидерланды, и другие европейские представители провели с ним следственные действия. На днях стало известно, что Нидерланды перевели боевика в статус подозреваемого по делу MH17. Также глава СБУ Иван Баканов рассказал о следственных действиях с Цемахом.

Буквально через пару дней после обмена стало известно, что Цемах возвращается в Украину. Позже это подтвердила его дочь. По ее утверждению, они с отцом вернулись на Донбасс и поехали не в Снежное Донецкой области, где жил ее отец до задержания украинскими спецслужбами, а в оккупированный Харцызск.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама