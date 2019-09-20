Пристайко о ситуации с Цемахом: Мы детально говорили с голландцами перед выдачей

Нидерланды призывали Украину не передавать России важного свидетеля, однако сами не воспользовались предоставленной возможностью провести с боевиком Владимиром Цемахом все необходимые следственные действия. Более того, голландская сторона не спешила заслушать боевика в суде.
Об этом рассказал в интервью "Европейской правде" министр иностранных дел Вадим Пристайко.
По его словам, в ситуации с выдачей Цемаха России были проведены сложные расчеты, и глава государства решил, что ценность украинцев, находящихся в плену, выше, чем возможные теоретические потери из-за важного свидетеля по делу MH17.
"Мы подробно говорили с голландцами перед выдачей. Я лично говорил с руководством МИДа (Нидерландов – ред.), четко объяснив нашу позицию. Президент поговорил с премьер-министром. Сейчас у нас запланирована встреча в Нью-Йорке. Нидерландам может не нравиться, что они не получили то, что хотели. Но сейчас я уже слышу, что мы с ними не общаемся – а это неправда", – сказал Пристайко.
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Министр напомнил, что Киев передавал нидерландской стороне право проводить это расследование, дали полный доступ, но они долго принимают решения.
"Вот, например, по тому же Цемаху. Заседание суда по делу MH17 запланировано на март следующего года. Никто не сказал: "Давайте заслушаем его на суде раньше, пока он еще в Украине". Нет, они оставили следующее заседание в планах на март, а теперь обвиняют нас в том, что мы его отдали в рамках обмена на наших ребят. При этом все время до обмена нидерландская следственная группа имела полный доступ к нему", – сказал глава МИД Украины.
Он подчеркнул, что во время спецоперации по Цемаху на Донбассе один боец потерял ногу, а еще один погиб. И благодаря этому, по словам министра, у Нидерландов появилась возможность допросить важного свидетеля
"Если же они на данный момент не провели судебного заседания, если у них суд решил собраться только в марте, то извините, это немного долго, чтобы мы его просто держали, пока они соберутся. И наконец, теперь они имеют возможность получить его на суд, который состоится в марте. Они должны обратиться с запросом об этом к российской стороне", – добавил Пристайко.
Как сообщали новости "Сегодня", бывший начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" Владимир Цемах попал в списки обмена пленных, который произошел 7 сентября. Примечательно, что голландская сторона просила Киев не выдавать его России, однако президент Владимир Зеленский говорил, что и Нидерланды, и другие европейские представители провели с ним следственные действия. На днях стало известно, что Нидерланды перевели боевика в статус подозреваемого по делу MH17. Также глава СБУ Иван Баканов рассказал о следственных действиях с Цемахом.
Буквально через пару дней после обмена стало известно, что Цемах возвращается в Украину. Позже это подтвердила его дочь. По ее утверждению, они с отцом вернулись на Донбасс и поехали не в Снежное Донецкой области, где жил ее отец до задержания украинскими спецслужбами, а в оккупированный Харцызск.
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