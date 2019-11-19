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Пристайко объяснил, чего ждет Украина от встречи Нормандской четверки

19 ноября, 18:05

Киеву нужен существенный прогресс в урегулировании конфликта, заявил глава МИД

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото: Reuters

Украина ожидает существенного прогресса в урегулировании конфликта по результатам встречи Нормандской четверки , заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали с 2016 года, когда была последняя встреча в "нормандском формате", – сказал Пристайко на совместной с главой немецкого министерства иностранных дел Хайко Маасом пресс-конференции во вторник, 19 ноября, в Киеве.

Он подчеркнул, что украинская делегация едет на нормандскую встречу с "открытыми идеями, с открытым разумом".

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"Мы готовы воспринять разумный компромисс и привести домой прогресс, к которому так давно стремимся", – сказал Пристайко.

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Пристайко объяснил, чего ждет Украина от встречи Нормандской четверки
Владимир Зеленский и Владимир Путин

Отвечая на вопрос, о необходимости выведения иностранных вооруженных формирований с оккупированной территории Донбасса перед встречей в "нормандском формате", о чем якобы заявлял один из украинских политиков, Пристайко сказал:

"Я не помню, что бы кто-то из украинских политиков такое сказал. Хотя поверьте, каждый из 46 млн украинцев хотел бы, чтобы иностранные вооруженные формирования, незаконные вооруженные формирования, все, кто взял оружие, оставили территорию нашего государства и мы тогда бы мирно смогли решить проблемы, которые у нас есть. Но на сегодняшний момент мы реалисты, мы понимаем, что требовать этого перед нормандской встречей просто нет смысла".

Напомним, президент Украина Владимир Зеленский назвал главную цель переговоров в "нормандском формате" – это услышать конкретные сроки по обмену пленными, деоккупации Донбасса и другим важным вопросам.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Нормандская четверка нормандский формат Вадим Пристайко Хайко Маас

Источник: Интерфакс-Украина

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