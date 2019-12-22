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Пристайко объяснил, что даст украинцам пересечение границы с Россией по загранпаспортам

22 декабря, 04:15

Загранпаспорта для пересечения границы с РФ дадут гарантии по оказанию быстрой помощи консулов

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко / Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что введение заграничных паспортов на въезд на территорию Российской Федерации даст дополнительные гарантии для граждан в получении консульской помощи.

"Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книги" – это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами – это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал Пристайко в микроблоге Твиттер.

Министр также отметил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить избежания ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство.

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"Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", – добавил Пристайко.

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Ранее Кабинет министров принял решение о том, что В 2020 году украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.

Напомним, ранее в этом году в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские пограничники стали без объяснений отказывать украинцам во въезде на территорию РФ. На этом фоне украинские пограничники попросили по возможности воздержаться от поездок в РФ, "поскольку, кроме необоснованных возвратов, не исключено влияние на наших граждан российских спецслужб".

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въезд загранпаспорт граница с Россией Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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