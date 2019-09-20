Пристайко объяснил, почему Украина не подписала "формулу Штайнмайера"

В Минске ожидалось подписание документа по Донбассу, по которому ранее договорились в «нормандском формате»

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Пока в Кремле нервничают из-за отказа Киева подписать "формулу Штайнмайера", министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему украинская сторона на переговорах в Минске не поставила подпись под документом.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, в среду в Минске Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) действительно не выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы.

"Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины (Леонид Кучма – ред.) выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", – сказал Пристайко.

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Он не исключил, что в текст, который обсуждается в ТКГ будет подправлен (что-то или добавят, или уберут).

"Во что он превратится – или он останется без изменений, или что-то будет добавлено – это должна решить трехсторонняя контактная группа", – сказал министр и добавил, что ему не известно, когда будут новые переговоры ТКГ.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях сам Пристайко заявил, что "договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие: закон об особом статусе (Донбасса – Ред.) вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными – Ред.)".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что в Офисе президента никто не давал согласия на "формулу Штайнмайера".

Напомним, в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

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