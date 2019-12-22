Пристайко ответил на слова Путина об "исконно русских" территориях Украины

/ Фото: president.gov.ua

На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заговорил об "исконно русских землях Украины", однако министр иностранных дел Вадим Пристайко намекнул на "плохой финал" для тех, кто посягает на чужую территорию.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

Украинский министр не против преподать Кремлю урок истории.

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"История – не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки. Один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", – всегда постигает плохой финал. Украина независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которого признаны всеми странами мира и защищены международным правом. И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории – то так тому и быть", – заявил Пристайко.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции Путин назвал "исконно русские земли" в составе Украины. Российский лидер считает решение о территориальном делении УССР "странноватым".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время выступления в Верховной Раде на Часе вопросов к правительству напомнил Путину, что ранее Москва была подчинена Киеву.

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