Пристайко ожидает, что США вскоре назначат спецпредставителя в Украине и посла в Киеве

Должность спецпредставителя США в Украине занимал с июля 2017 года по сентябрь 2019 года Курт Волкер.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассчитывает на то, что администрация США в ближайшее время назначит американского спецпредставителя по этой стране, а также нового посла в Киеве. Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg.

Пристайко попросили пояснить, будет ли он на предстоящих на этой неделе встречах с официальными лицами США говорить о необходимости назначения нового американского спецпредставителя по Украине. Эту должность занимал с июля 2017 года по сентябрь 2019 года Курт Волкер.

"Мы встречались с госсекретарем США Майком Помпео, когда он был в Украине. Мы добивались от него двух вещей: назначения спецпредставителя по Украине, а также того, чтобы наконец был назначен новый посол Соединенных Штатов на Украине, — ответил министр. — Я надеюсь, что это будет утверждено если не завтра, когда я встречусь с официальными лицами в Вашингтоне, то в самом ближайшем будущем".

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В начале января временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин. Она сменила на этом посту Уильяма Тейлора, который занимал его с июня 2019 года.

На вопрос о том, когда президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом, Пристайко ответил: "Когда его официально пригласят". Глава МИД Украины добавил, что такое приглашение Зеленскому ранее поступало, но в нем якобы не разъяснялось, когда именно он может приехать в Вашингтон. "Так что нужна дата", — добавил министр.

Напомним, что после состоявшейся 31 января встречи с Зеленским Майк Помпео сделал важное заявление насчет Украины.

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