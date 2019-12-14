Глава МИД выразил надежду на то, что в среду состоятся заседания рабочих групп ТКГ

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В среду, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня... До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - сказал министр в пятницу вечером в эфире одного из украинских телеканалов.

Глава МИД выразил надежду на то, что в среду состоятся заседания рабочих групп ТКГ: "группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки (на обмен – Ред.)".

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Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.

Ранее сообщалось, что лидеры стран "Нормандской четверки" договорились о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В тренде Пристайко озвучил три пункта, которые согласуют на заседании в ТКГ

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

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