Пристайко предупредил Европу, что возвращение России вредит будущему ПАСЕ

Министр назвал несправедливым возвращение России без выполнения условий по Донбассу и Крыму

Фото: ukrinform.ru

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона "недовольна ситуацией", которая сложилась в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом он заявил по итогам встречи в понедельник, 14 октября, глав МИД ЕС в Люксембурге.

"Мы считаем, что возвращение России (в ПАСЕ – Ред.) без выполнения условий – это несправедливое решение, которое вредит будущему этой организации, которая построена на определенных ценностях", – констатировал глава украинской дипломатии.

Реклама

Вместе с тем Пристайко высказался за необходимость использовать Парламентскую ассамблею Совета Европы как для защиты украинских интересов, так и для тех ценностей, на которых построена эта организация.

Напомним, что 25 июня на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Глава делегации Украины Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращение России в ПАСЕ.

В свою очередь председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, комментируя демарш Украины, напомнила, что "все 47 стран обязались участвовать в деятельности организации" и что "это не вопрос выбора или желания", а базовая обязанность. Говоря о "глубинных причинах кризиса, возникшего в Совете Европы" в контексте агрессии России против Украины, Паскье подчеркнула, что позиция организации остается неизменной и она "рассчитывает на открытый и честный диалог с российскими коллегами".

В то же время и Эстония заявляет о кризисе в организации из-за возвращения России. Эстонская делегация попытается привлечь внимание других государств-членов организации к последствиям политической деятельности России. "Мы обеспокоены этой ситуацией, так как нарушение международных договоров по-прежнему сохраняется", – отметила глава делегации Мария Юферева-Скуратовски.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама