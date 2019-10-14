Пристайко пригласил Лайчака в Станицу Луганскую и поговорил о Донбассе

Вадим Пристайко и Мирослав Лайчак / Фото: Twitter

Глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко обсудил с Мирославом Лайчаком, главой МИД Словакии, которая председательствует в ОБСЕ, вопросы установления мира на Донбассе и усиления работы Трехсторонней контактной группы.

"Конструктивный диалог с министром иностранных дел Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. В центре разговора – мир на востоке Украины и усиление работы Трехсторонней контактной группы. Рассчитываем на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору", – написал украинский министр на своей странице в Twitter.

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"Пригласил Мирослава Лайчака как действующего главу ОБСЕ посетить вместе Станицу Луганскую и осмотреть продолжающиеся работы по восстановлению инфраструктуры", – добавил Пристайко.

В тренде Могерини объяснила, чего министры иностранных дел ЕС ждут от Пристайко

Напомним, высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, что встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС с их украинским коллегой Вадимом Пристайко на полях заседания Совета ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны .

Как сообщали новости "Сегодня", руководство НАТО посетит Украину. Вадим Пристайко рассказывал, что во время визита представители альянса побывают в Киеве и Одессе. Планируются встречи с военнослужащими и с военно-политическим руководством государства.

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