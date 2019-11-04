Пристайко прокомментировал присутствие российского депутата в Золотом

Как только украинские военные отошли с позиций, как в район разведения сил приехала «инспекция» из Москвы

Вадим Пристайко / Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал визит в Золотое депутата Государственной думы России Алексея Журавлева нарушением всех норм. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу пресс-конференции.

По его словам, российский политик незаконно приехал на украинскую территорию.

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"Визит депутата парламента России – это нарушение всех норм. Это наша территория, на которую он приехал без разрешения", – сказал Пристайко и пообещал официальную реакцию Киева.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в районе разведения войск в Золотом заметили депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева. Нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что готовит по этому поводу обращение в СБУ, а также предлагает собрать группу депутатов и поехать в Золотое на бывшие позиции боевиков.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, как долго будет длиться разминирование возле Золотого.

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