Пристайко прокомментировал слухи о возможной отставке

В эфире программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" министр иностранных дел прокомментировал слухи о том, что на его должность могут подбираться другие кандидаты.

"Прямолинейно если спросить – я готов к отставке? Я готов с самого начала. Еще будучи послом Украины в НАТО, когда мне президент предложил стать министром иностранных дел. Это честь, но я, очевидно, понимаю за более чем 25 лет моей карьеры, насколько быстро иногда меняются министры. И готовность есть всегда. Что касается того, подбираются ли на мою должность кандидаты... Очевидно, подбираются. Как иногда шутят, что выборы новые начинаются в следующий день после победы на выборах. Так же всегда, видимо, должно быть понятно, кто может взяться за работу, если не конкретный человек. Подбирает ли Андрей Ермак? Это его работа, как главы офиса сейчас, он должен предлагать президенту, но все же решение окончательно принимает Владимир Зеленский", – сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Также Вадим Пристайко прокомментировал результаты работы министерства иностранных дел.

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"Я понимаю, что все делается нормально, но пока не закончилась война, я не могу позволить ни себе, ни своим коллегам чувствовать, что мы делаем работу нормально. Ситуация ненормальная. Если наше государство остается одной из беднейших стран Европы, я не могу считать работу даже своего ведомства нормальной. Мы должны продвигать, условно говоря, торговлю на каждом шагу. Вот я вчера встретился со всеми главными федерациями, подписал меморандум – каким образом мы будем способствовать украинскому бизнесу. Если наша культура неизвестна в мире, значит мы ненормально это делаем, и так далее", – сказал министр иностранных дел.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко также анонсировал "нормандскую" встречу на уровне министров иностранных дел. Она должна состояться через месяц, примерно в конце марта.

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